Новый кроссовер Renault для России будет похож на BMW

Все технические подробности о новом кроссовере, который в скором времени пополнит модельный ряд «Рено», пока держатся в секрете. По некоторым данным, в основу автомобиля ляжет модульная платформа B0, на которой построена часть автомобилей Renault, Nissan и LADA — например, Kaptur, XRAY или Almera.

В интервью газете «Ведомости» представители французской марки рассказали, что внешне новинка от «Рено» будет напоминать купеобразные кроссоверы BMW. Кроме того, по их словам автомобиль ориентирован не только на российский, но и на другие авторынки. Впрочем, ранее портал «АвтоВзгляд» об этом уже сообщал.

К сожалению, на сегодняшний день это вся имеющаяся информация о новом кроссовере-купе Renault. Но вероятнее всего, до премьеры, которая намечена на август, компания еще раскроет кое-какие подробности, дабы подогреть интерес публики.