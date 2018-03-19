Новый кроссовер Renault для России будет похож на BMW

Фото: www.netcarshow.com
На Московском автосалоне-2018, который откроет свои двери для посетителей 29 августа, компания Renault презентует совершенного новый купеобразный SUV. По словам представителей французской марки внешний вид новинки будет напоминать экстерьеры кроссоверов BMW.
Виктория Базылева

Все технические подробности о новом кроссовере, который в скором времени пополнит модельный ряд «Рено», пока держатся в секрете. По некоторым данным, в основу автомобиля ляжет модульная платформа B0, на которой построена часть автомобилей Renault, Nissan и LADA — например, Kaptur, XRAY или Almera.

В интервью газете «Ведомости» представители французской марки рассказали, что внешне новинка от «Рено» будет напоминать купеобразные кроссоверы BMW. Кроме того, по их словам автомобиль ориентирован не только на российский, но и на другие авторынки. Впрочем, ранее портал «АвтоВзгляд» об этом уже сообщал.

К сожалению, на сегодняшний день это вся имеющаяся информация о новом кроссовере-купе Renault. Но вероятнее всего, до премьеры, которая намечена на август, компания еще раскроет кое-какие подробности, дабы подогреть интерес публики.

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19 марта 2018
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