Объявлены российские цены на новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross, ориентированный на Россию, безальтернативно оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. С двигателем работает или шестиступенчатая «механика», или вариатор с имитацией переключения передач. Привод предлагается как передний, так и полный.

Уже в базовом исполнении кроссоверы располагают датчиком давления в шинах, аудиосистемой с четырьмя динамиками, климат-контролем, обогревом передних кресел и 18-дюймовыми колесными дисками. Более дорогим комплектациям положены также обогрев рулевого колеса, задних сидений и лобового стекла, мультимедийная система и панорамная крыша.

Приобрести автомобиль в модификации с «механикой» и передним приводом можно будет по цене от 1 399 000 рублей. Получается, что Eclipse Cross в начальной комплектации дороже кроссовера ASX, прайс которого стартует с 1 099 000 рублей, но дешевле, чем Outlander, оцененный в 1 499 000 целковых.

Отметим также, что за «Эклипс Кросс», оборудованный вариатором и полным приводом, придется выложить уже не менее 1 959 990 целковых.