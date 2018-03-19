Первые подробности о новом кроссовере Volkswagen для России

Фото: www.motor1.com
Компания Volkswagen готовит к премьере новый кроссовер, который поначалу будет продаваться исключительно в Китае, а спустя некоторое время выйдет и на другие рынки, в том числе на российский. Ожидается, что новинка дебютирует на специальном мероприятии в Поднебесной в августе нынешнего года.
Виктория Базылева

– Пока мы называем этот автомобиль Volks-SUV, но разумеется, это внутренний индекс. Когда машина выйдет на авторынок, у нее будет совершенно другое наименование, — рассказал в интервью Automotive News глава отдела продаж Volkswagen Юрген Стакманн.

Никаких подробностей о новом кроссовере представители вольфсбургской марки не раскрывают. Единственное — известно, что автомобиль построен на модульной платформе MQB. В моторную гамму модели войдут по предварительным данным трех- и четырехцилиндровые двигатели. Возможно появление полноводных модификаций.

Ожидается, что в оформлении экстерьера Volks-SUV дизайнеры применят некоторые решения, позаимствованные у кроссовера Tiguan. Автомобиль может обзавестись такими же световыми приборами, радиаторной решеткой и бамперами. Ключевое отличие моделей, очевидно, будет заключаться в габаритах — новая машина станет чуть меньше, нежели «Тигуан».

По данным наших зарубежных коллег, серийное производство новинки наладят на заводах Volkswagen в России, Мексике и Аргентине в 2020 году. Европейцам же автомобиль не достанется — у них аналогичную позицию в модельном ряду занимает T-Roc.

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19 марта 2018
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