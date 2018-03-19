Первый российский тест-драйв Jaguar E-Pace: переодевание в Evoque

Фото: АвтоВзгляд и компании Jaguar
Не успели отзвучать фанфары по поводу появления спортивного кроссовера F-Pace, как британцы явили миру его младшего брата. Отныне E-Pace — самый маленький полноприводный автомобиль британской марки с повышенным клиренсом, построенный на платформе хорошо уже всем знакомого Range Rover Evoque, из-за чего остроумные коллеги тут же окрестили модель Jaguar Evoque.
Алексей Гусев

Если Porsche Macan, одному из основных конкурентов нашего героя, позволено позаимствовать генотип у легендарной модели 911, то почему такой же трюк нельзя провернуть c E-Pace? Новый кроссовер унаследовал черты, пожалуй, самого лютого представителя марки — злющего спортивного F-Type.

При первом же взгляде на новый кроссовер сразу бросается в глаза сходство с этим спорткаром. Словно F-Type взяли и приподняли над дорогой — короткая база, минимальные свесы, огромные колеса, светодиодная оптика и характерный яркий дизайн, присущий всем «диким кошкам». Внутри E-Pace все лаконично, что называется «ничего лишнего». Количество клавиш сведено к минимуму — контроль за многочисленными системами автомобиля осуществляется через большой 10-дюймовый сенсорный дисплей Touch Pro с четким разрешением.

И — о радость! — наконец-то британцам удалось побороть «зависалово» медиасистемы. Отныне монитор работает быстро, четко реагирует на команды водителя. Кстати, машину опционально можно оснастить пакетом опций Connect Pro c Wi-Fi, Smartphone или InControl Remote с подключением к AppleWatch, например, а также с отличной проекцией на ветровое стекло, отображающей скорость, дорожные знаки и прочую важную информацию.

Но хватит лирики, пора в бой — в смысле, за руль. Всего отечественным покупателям предлагается 5 вариантов двигателей — два бензиновых и три дизеля. Из них для маневрирования на площадке полигона Jaguar Land Rover Brand Experience Center я выбрал бензиновый мощностью 300 л. с.. Кстати, шильдики на крышке задней двери отныне точно соответствуют объему мотора и потребляемому топливу — например, надпись P240 означает бензиновый 240-сильный мотор, D180 — 180-сильный дизель, и так далее.

Под колесами — сплошной гололед, хоть в хоккей играй, однако Jaguar, нещадно напрягая все свои системы электронной помощи, успешно борется с российскими погодными и дорожными реалиями. Боковое скольжение, «змейка» на выходе из него, резкий разгон и торможение в пол — все это дается E-Pace без особых проблем.

На очереди самое интересное — скоростной тест на кольцевой трассе. Асфальт слегка подсох, инструкторы с утра подраскатали колею, но все же в некоторых местах наблюдается и гололед и смешанная снежно-ледовая каша. Для этого испытания я уже предпочел самый обычный 180-сильный турбодизельный E-Pace в комплектации R Dynamic.

В спортивном и динамическом режимах он наваливает так, что кажется, будто шильдик на заводе приклеили совсем не тот, и под капотом мотор значительно мощнее указанного. С каждым кругом скорость все увеличивается, я начинаю «вкатываться» в трассу, и вот уже инструктор, сидящий рядом в пассажирском кресле, почувствовал во мне родственную автоспортивную душу. Газ в пол — E-Pace буквально впечатывает наши тела в сиденья,. Резкий разгон до 130 км/ч и тормоз в пол — кроссовер моментально осаживается мощными тормозными механизмами. Вход в поворот, и вновь акселератор в пол на выходе — слегка буксанув всеми колесами, E-Pace тут же цепляется шипами за снежную кашу и устремляется дальше.

Веселая машина, едет очень борзо. А ведь E-Pace по умолчанию — переднеприводный автомобиль, что несколько необычно для Jaguar. Лишь при пробуксовке передних колес муфта перебрасывает момент на задние колеса, превращая машину в полноприводный кроссовер.

Итак, на российском рынке появился новый продукт родом из Туманного Альбиона. И насколько он хорош, его потенциальные покупатели могут оценить уже сейчас: Jaguar E-Pace доступен для заказов по цене от 2 544 000 рублей за штуку.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, тест-драйв
20 марта 2018
584
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы