Первый российский тест-драйв Jaguar E-Pace: переодевание в Evoque

Если Porsche Macan, одному из основных конкурентов нашего героя, позволено позаимствовать генотип у легендарной модели 911, то почему такой же трюк нельзя провернуть c E-Pace? Новый кроссовер унаследовал черты, пожалуй, самого лютого представителя марки — злющего спортивного F-Type.

При первом же взгляде на новый кроссовер сразу бросается в глаза сходство с этим спорткаром. Словно F-Type взяли и приподняли над дорогой — короткая база, минимальные свесы, огромные колеса, светодиодная оптика и характерный яркий дизайн, присущий всем «диким кошкам». Внутри E-Pace все лаконично, что называется «ничего лишнего». Количество клавиш сведено к минимуму — контроль за многочисленными системами автомобиля осуществляется через большой 10-дюймовый сенсорный дисплей Touch Pro с четким разрешением.

И — о радость! — наконец-то британцам удалось побороть «зависалово» медиасистемы. Отныне монитор работает быстро, четко реагирует на команды водителя. Кстати, машину опционально можно оснастить пакетом опций Connect Pro c Wi-Fi, Smartphone или InControl Remote с подключением к AppleWatch, например, а также с отличной проекцией на ветровое стекло, отображающей скорость, дорожные знаки и прочую важную информацию.