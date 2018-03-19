Volkswagen показал роскошный профиль нового Touareg

На этот раз Volkswagen представил изображение автомобиля «в полный рост», но не забыл при этом прикрыть кузов тонкой материей, через которую частично проглядываются светящиеся фары и задняя оптика. Зато уже можно полностью видеть силуэт кроссовера в профиль.

Новый Towareg построен на платформе MLB Evo, общую с Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Audi Q7 и Lamborghini Urus. Кроссовер увеличился в размерах, при этом потерял в массе в сравнении с предшественником 200 кг.

На наш рынок Towareg следующего поколения поступит этим летом. Нынешняя версия доступна в России по цене от 3 029 000 рублей. Напомним, что накануне Volkswagen опубликовал изображение крупным планом фары нового кросовера с матричной LED-оптикой.