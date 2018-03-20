Новые подробности о первом кроссовере Lotus

По данным издания Autocar, первый в истории марки Lotus кроссовер построят на базе SPA, которая также использовалась при разработке Volvo XC60 и XC90. Ожидается, что общая масса автомобиля не будет превышать двух тонн, и это положительно скажется на динамических характеристиках машины.

В моторную гамму новинки войдут четырехцилиндровые турбодвигатели и гибридная установка. Судя по всему, у Volvo британцы позаимствуют не только модульную платформу для своего кроссовера, но и силовые агрегаты. Однако существует и другая версия, согласно которой новинку оснастят двигателями производства Toyota.

Официально дизайн автомобиля еще не утвержден — итоговое решение будет принято компанией Lotus в ближайшие месяцы. Тем не менее, независимые художники уже опубликовали изображения, демонстрирующие, как бы могла выглядеть новинка.

Выпускать кроссовер Lotus начнут, вероятно, в 2021 или 2022 году в Китае. Ранее представители марки говорили о том, что Великобритания в качестве страны-производителя не рассматривается.

Добавим, что ориентировочная цена будущего конкурента Porsche Macan составит порядка 60 000 — 70 000 фунтов стерлингов.