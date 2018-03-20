Опубликованы первые фотографии обновленного кроссовера Nissan Murano

Нынешняя версия Murano, ориентированного на российский рынок, оснащается 249-сильным V6 объемом 3,5 литра, а также гибридной силовой установкой суммарной мощностью 234 силы. Какие моторы будут приводить в движение обновленный кроссовер — пока неизвестно. Но предполагается, что в продаже может появиться модификация с четырехцилиндровым агрегатом.

Остается лишь добавить, что стартовая цена «Мурано» в нашей стране на сегодняшний день составляет 2 460 000 рублей.