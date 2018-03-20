Опубликованы первые фотографии обновленного кроссовера Nissan Murano

Фото: www.motor1.com
Ожидается, что до конца нынешнего года компания Nissan презентует публике рестайлинговый кроссовер Murano. На днях тестовый автомобиль, частично оклеенный камуфляжной пленкой, был замечен фотошпионами на дорогах Соединенных Штатов.
Виктория Базылева

Судя по фотографиям, опубликованным порталом Motor1, экстерьер Nissan Murano претерпит лишь незначительные изменения. Кроссовер укомплектуют слегка подретушированными фарами, обновленной радиаторной решеткой и, кажется, перелицованным передним бампером.

Задняя часть замеченного на тестах автомобиля практически не закамуфлирована — японцы прикрыли от посторонних глаз только фонари. Очевидно, задняя оптика в ходе рестайлинга была переработана. Впрочем, до премьеры достаточно много времени, а значит ниссановцы еще могут внести какие-либо корректировки.

Фото: www.motor1.com

Нынешняя версия Murano, ориентированного на российский рынок, оснащается 249-сильным V6 объемом 3,5 литра, а также гибридной силовой установкой суммарной мощностью 234 силы. Какие моторы будут приводить в движение обновленный кроссовер — пока неизвестно. Но предполагается, что в продаже может появиться модификация с четырехцилиндровым агрегатом.

Остается лишь добавить, что стартовая цена «Мурано» в нашей стране на сегодняшний день составляет 2 460 000 рублей.

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20 марта 2018
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