Опубликованы первые фотографии обновленного кроссовера Nissan Murano

Судя по фотографиям, опубликованным порталом Motor1, экстерьер Nissan Murano претерпит лишь незначительные изменения. Кроссовер укомплектуют слегка подретушированными фарами, обновленной радиаторной решеткой и, кажется, перелицованным передним бампером.
Задняя часть замеченного на тестах автомобиля практически не закамуфлирована — японцы прикрыли от посторонних глаз только фонари. Очевидно, задняя оптика в ходе рестайлинга была переработана. Впрочем, до премьеры достаточно много времени, а значит ниссановцы еще могут внести какие-либо корректировки.