В России выпустили 50 000 кроссоверов Nissan Qashqai

Фото: Nissan
С конвейера петербургского завода Nissan сошел 50 000-й кроссовер Qashqai. Юбилейным стал автомобиль синего цвета, оснащенный двухлитровым 144-сильным мотором, в комплектации LE+.
Виктория Базылева

– Производство 50 000-го Nissan Qashqai стало еще одной важной вехой в истории нашего предприятия. Благодаря сочетанию передовых технологий, современного дизайна и прекрасным потребительским качествам кроссовер Qashqai стал одним из наиболее популярных автомобилей бренда не только в России, но и в мире, — сказал директор завода Nissan в Санкт-Петербурге Игорь Бойцов.

Любопытно, что согласно статистике, представленной пресс-службой марки, каждый четвертый владелец Qashqai, задумавшийся о смене автомобиля, снова приобретает эту модель. А еще 50% автомобилистов пересаживаются с «Кашкаев» на другие машины Nissan.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в настоящее время японский кроссовер продается в России в девяти комплектациях с 1,2, 1,6 и 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями, работающими с «механикой» и вариатором. Приобрести машину на сегодняшний день можно по цене от 973 000 рублей.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, кроссоверы, купить машину
20 марта 2018
563
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы