В России выпустили 50 000 кроссоверов Nissan Qashqai

– Производство 50 000-го Nissan Qashqai стало еще одной важной вехой в истории нашего предприятия. Благодаря сочетанию передовых технологий, современного дизайна и прекрасным потребительским качествам кроссовер Qashqai стал одним из наиболее популярных автомобилей бренда не только в России, но и в мире, — сказал директор завода Nissan в Санкт-Петербурге Игорь Бойцов.

Любопытно, что согласно статистике, представленной пресс-службой марки, каждый четвертый владелец Qashqai, задумавшийся о смене автомобиля, снова приобретает эту модель. А еще 50% автомобилистов пересаживаются с «Кашкаев» на другие машины Nissan.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в настоящее время японский кроссовер продается в России в девяти комплектациях с 1,2, 1,6 и 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями, работающими с «механикой» и вариатором. Приобрести машину на сегодняшний день можно по цене от 973 000 рублей.