Volkswagen готовит к премьере новый пятиместный кроссовер

Концептуальный Volkswagen Atlas, рассчитанный на водителя и четырех пассажиров, презентуют на грядущем автосалоне в Нью-Йорке, который откроет свои двери 28 марта. Технических подробностей о новинке пока никаких нет. Однако предполагается, что автомобиль оснастят теми же моторами, что трудятся под капотами удлиненных кроссоверов — двухлитровым турбодвигателем и 3,6-литровым атмосферником.

Производство пятиместного «Атласа» наладят на заводе Volkswagen в американском городе Чаттануга (штат Теннесси), где в настоящее время помимо обычного Atlas собирается еще и Passat, ориентированный на местный авторынок. Кроссовер с пятью посадочными местами призван занять место модели Touareg, которая больше не будет продаваться в Соединенных Штатах.

В нашей стране Volkswagen Teramont (он же Atlas) предлагается пока лишь в семиместном исполнении. Любопытно, что согласно одобрению типа транспортного средства (ОТТС), производитель зарегистрировал не только удлиненную версию, но и укороченную — как раз с пятью местами. Значит, новая модификация может появиться и в России. Правда, когда это случится, и случится ли вообще — неизвестно.