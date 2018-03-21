Тест-драйв BMW X3 М40i: король нечищеных дорог

Модель давно вышла из подросткового возраста, в котором снисходительно прощаются все огрехи и недоделки. Третье поколение — а его продажи начались еще в прошлом году — не дает никаких прав на поблажку. Хотя нуждается ли BMW X3 в каких-либо поблажках — тот еще вопрос.
Вадим Устинов

Правду говорить легко и приятно, — заметил Га-Ноцри. Особенно если это нелицеприятная правда с оттенком скандала, — немедленно добавит любой искушенный журналист. В этом случае внимание читательской аудитории у тебя, можно сказать, в кармане. Ведь еще со школьных уроков литературы все помнят, что интересны всегда отрицательные герои, а ходульные положительные образы ничего, кроме позывов к зевоте и горького сожаления о впустую потерянном на чтение времени не вызывают.

И тем не менее, предпочту показаться скучным и занудным, но зато не погрешу против истины. Редко встречаются в нынешнем мире автомобили, не вызывающие легкой неприязни. Еще реже попадаешь на машину, в общем и целом всем тебя устраивающую. И уж практически не бывает таких авто, к которым почти нет претензий.

BMW X3 третьего поколения, проходящая под заводским кодовым обозначением G01 — одна из тех уникальных моделей, которые хороши без всяких натяжек. Конечно, подобраться вплотную к идеалу баварским конструкторам удалось далеко не сразу.

Начиналась история этого кроссовера в полном соответствии с русской поговоркой про первый блин. Первая генерация получилась малосимпатичной на вид и жесткой на дороге. А уж бедная отделка интерьера вообще никак не соответствовала стандартам премиального сегмента. Второе поколение обзавелось более приличной внешностью — исчез, в частности, провокационный излом фар. И салон подтянулся до приличествующего BMW уровня по материалам и комфортабельности. Жаль только, что из списка двигателей навсегда исчезли четырех- и шестицилиндровые безнаддувные моторы. Но это вопрос уже не к баварцам, а к истерикам-экологам.

Третье по счету кардинальное преображение, случившееся в 2017 году, вплотную подвело автомобиль к эталонному уровню. Это не удивительно — вполне годный исходник подвергся тщательной доработке, причем без кардинальных переделок. Нет, естественно, новая машина построена на модульной платформе CLAR, но обычному клиенту это ни о чем не говорит. И то, что масса X3 снизилась на 55 кг, он никак прочувствовать не сможет при всем своем желании.

Ощутить, насколько автомобиль прибавил в размерах, без визуального сопоставления нового и старого образцов также не получится. Однако же тут изменения серьезные. Достаточно упомянуть, что «Третий» перещеголял по всем измерениям не просто своих предшественников, но и BMW X5 первого поколения, известный знатокам под индексом Е53. Так, его длина составляет 4708 мм, а у старого X5 — 4667 мм; ширина — 1891 мм против 1872 мм. Колесная база, этот важнейший показатель внутреннего простора — теперь 2864 мм, в то время как у E53 всего 2820 мм.

Впрочем, оставим кросс-классовые параллели. От X3 второй генерации новую машину отличить можно, даже имея некудышнее зрение. Фирменные «ноздри» стали заметно больше. Внутренняя кромка светодиодных фар отлепилась от радиаторной решетки, что нимало не испортило экстерьер кроссовера, хотя какую-то долю оригинальности он после такой операции и потерял. Полностью изменился рисунок переднего бампера — все элементы и вырезы стали крупнее. Круглые когда-то противотуманки вытянулись в линию. За крыльями на бортах появились аэродинамические вырезы. Нарочито резкие контуры фонарей сменились спокойными плавными линиями. Задиристый автомобиль-подросток в результате всех этих манипуляций повзрослел, но за внешним его спокойствием легко угадывается способность моментально дать сдачи любому.

В особенной степени последнее замечание относится к самой мощной модификации M40i. И не только потому, что аэродинамический М-обвес делает внешность машины еще более выразительной за счет бампера, излучающего плохо скрываемую агрессию. Знаменитый рядный двигатель о шести цилиндрах с системой TwinPower Turbo выдает до 360 л. с. и разгоняет кроссовер до сотни за смешные 4,8 секунды. Ну кому удастся не то, чтобы обогнать «баварца» при старте со светофора, но хотя бы удержаться у него на хвосте?

Кстати сказать, самым замечательным элементом М-пакета стоит назвать вовсе не обвес, а М-руль. Я, грешным делом, люблю рулить одной рукой. Но в данном случае не упускаю возможности держаться за толстый бублик небольшого диаметра обеими. Да что там, если бы у меня было четыре руки, то всеми четырьмя бы держался — настолько приятно он ложится в ладони.

Интерьер изменился, но строго в рамках фирменного стиля, присущего всем без исключения баварским моделям. Поэтому заметить, что блоки управления музыкальной системой или климатом очерчены слегка слегка по-другому, под силу только въедливому поклоннику марки.

Кресла традиционно вне всяческой конкуренции. При том, что кроссоверы третьей серии не оснащаются суперудобными «комфортными» сиденьями, установленных на М40i «спортивных» вполне хватает. Подстраиваются они под любую фигуру и манеру посадки в считанные секунды и не требуют потом более точной коррекции, как случается практически с любой, даже самой продвинутой премиальной «мебелью».

Про то, как автомобиль ведет себя на дороге, можно написать небольшую балладу, если вдруг нападет поэтическое настроение. Впрочем, пожалуй, на этот раз я ограничусь буквально несколькими словами. О потрясающей динамике уже было сказано выше. Точность и четкость исполнения команд на трассе, исключительная маневренность в городе не просто позволяют даже новичку чувствовать себя за рулем предельно уверенно, но и получать такое удовольствие, которое не смогут доставить ни комфортабельные Mercedes-Benz, ни ревущие нервозные Porsche, ни нашпигованные электроникой Volvo. На водительском месте любого баварского автомобиля я расслабляюсь и успокаиваюсь, тревожные мысли куда-то уходят, а необходимость покинуть салон весьма сильно расстраивает — и в этом М40i не исключение.

Система полного привода настроена великолепно. Даже попадая двумя колесами в снежную кашу, столь заботливо воссоздаваемую каждую зиму нашими дорожными службами, при том, что колеса по другому борту остаются на прокатанной до асфальта колее, машина не виляет и не скользит, а продолжает двигаться в заданном направлении, не отклоняясь ни на йоту. Кстати, на средней пакостности бездорожье кроссовер чувствует себя совершенно в своей тарелке, хотя, хонечно, злоупотреблять ездой по буеракам на нем не стоит.

И в заключение маленькая ложка дегтя в огромную бочку меда. Стремление сделать автомобиль максимально комфортабельным привело к тому, что при резком ускорении и торможении он клюет носом даже в режиме «спорт». Это раз. И второе — цена. За базовую версию X3 xDrive20i мощностью 192 л. с. придется выложить 3 030 000 рублей — ну куда это годится… А за нашу тестовую М40i — так вообще требуют 4 180 000 целковых. Стоит ли удивляться, что среди моделей баварского производителя среднеразмерный кроссовер X3 по объему продаж в России занимает лишь шестое место?

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24 марта 2018
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