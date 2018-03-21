Тест-драйв BMW X3 М40i: король нечищеных дорог

Правду говорить легко и приятно, — заметил Га-Ноцри. Особенно если это нелицеприятная правда с оттенком скандала, — немедленно добавит любой искушенный журналист. В этом случае внимание читательской аудитории у тебя, можно сказать, в кармане. Ведь еще со школьных уроков литературы все помнят, что интересны всегда отрицательные герои, а ходульные положительные образы ничего, кроме позывов к зевоте и горького сожаления о впустую потерянном на чтение времени не вызывают.

И тем не менее, предпочту показаться скучным и занудным, но зато не погрешу против истины. Редко встречаются в нынешнем мире автомобили, не вызывающие легкой неприязни. Еще реже попадаешь на машину, в общем и целом всем тебя устраивающую. И уж практически не бывает таких авто, к которым почти нет претензий.

BMW X3 третьего поколения, проходящая под заводским кодовым обозначением G01 — одна из тех уникальных моделей, которые хороши без всяких натяжек. Конечно, подобраться вплотную к идеалу баварским конструкторам удалось далеко не сразу.