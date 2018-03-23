Кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения представлен официально

В России, согласно результатам продаж, Volkswagen Touareg входит в тройку самых продаваемых моделей марки наряду с седаном Polo и кроссовером Tiguan. И выход на авторынок следующей генерации, наверняка, способствует укреплению его позиции. Но, разумеется, только в том случае, если производитель не перегнет с ценником.

Однако о прайсах говорить пока слишком рано. Ожидается, что у дилеров новинка появится не раньше лета, а значит и цены автостроитель объявит лишь через несколько месяцев.

Volkswagen Touareg следующего, уже третьего по счету поколения построили на модульной платформе MLB Evo — той же базе, что лежит в основе Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. В сраневнии со своим предшественником новый SUV увеличился в длину — он подрос на 77 мм. Стоит отметить, что вместительнее стал и багажник, объем которого составляет теперь 810 литров против прежних 697 л.