Кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения представлен официально

На протяжении долгого времени вольфсбургцы подогревали интерес автомобилистов, периодически публикуя тизерные фотографии нового Volkswagen Touareg. Наконец, автомобиль представили официально — флагманский кроссовер дебютировал в Пекине.
Виктория Базылева

В России, согласно результатам продаж, Volkswagen Touareg входит в тройку самых продаваемых моделей марки наряду с седаном Polo и кроссовером Tiguan. И выход на авторынок следующей генерации, наверняка, способствует укреплению его позиции. Но, разумеется, только в том случае, если производитель не перегнет с ценником.

Однако о прайсах говорить пока слишком рано. Ожидается, что у дилеров новинка появится не раньше лета, а значит и цены автостроитель объявит лишь через несколько месяцев.

Volkswagen Touareg следующего, уже третьего по счету поколения построили на модульной платформе MLB Evo — той же базе, что лежит в основе Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. В сраневнии со своим предшественником новый SUV увеличился в длину — он подрос на 77 мм. Стоит отметить, что вместительнее стал и багажник, объем которого составляет теперь 810 литров против прежних 697 л.

Несмотря на то, что габариты кроссовера увеличились, его масса сократилась на 106 килограммов. Этого удалось добиться не только благодаря использованию платформы MLB Evo, но и за счет применения более легких материалов — алюминия и стали, которую сам автостроитель называет высокотехнологичной.

Глядя на фотографии нового Volkswagen Touareg, нельзя не заметить, что его внешний вид во многом схож с экстерьером купеобразного седана Arteon. Интересно, что даже шильдик с названием модели, который прежде располагался в левой части пятой двери, переместился в центр, под эмблему VW. Похоже, и это решение дизайнеры «подсмотрели» у «Артеона». Кстати, сменивший поколение кроссовер обзавелся матричной передней оптикой со 128 светодиодами в каждой фаре.

Безусловно, Touareg порадует покупателей и широким списком оборудования, в который входят пневматическая подвеска, передние кресла с массажем и вентиляцией, четырехзонный климат-контроль, акустическая система Dynaudio с 14 динамиками и самая большая в истории серийных «фольксвагенов» панорамная крыша.

Новый «Туарег» стал и первой моделью в ряду Volkswagen, получившей огромный 15-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Чтобы интегрировать здоровенный тачпад в консоль, разработчикам пришлось перенести дефлекторы ниже, а также убрать все ненужные физические кнопки. Но вероятно, информационно-развлекательным комплексом с большим экраном будут оснащаться только топовые комплектации кроссовера.

На европейский рынок Touareg выйдет в двух модификациях с дизельными турбодвигателями мощностью 231 и 286 л. с. Ближе к осени в продажу поступит еще одна версия с бензиновым V6, генерирующим 340 сил. Кроме того, ожидается появление в моторном ряду 421-сильного дизельного V8 объемом 4,0 литра. Для Китая вольфсбургцы также приготовили «зеленый» кроссовер с гибридной установкой в 367 «лошадей».

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23 марта 2018
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