Новый кроссовер Geely будут выпускать на заводе «БелДжи»

В настоящее время белорусский завод Geely, открывшийся в ноябре минувшего года, производит кроссоверы Atlas, продажи которого стартовали в феврале. Однако в скором времени на предприятии начнут собирать еще одну модель китайской марки — NL-4, более известную как Vision X6.

По словам Геннадия Свидерского, все мероприятия по подготовке конвейера завершатся до конца нынешнего месяца. Он также рассказал, что компания уже получила первый серийный заказ на новый NL-4. Дебютная партия машин, как ожидается, будет выпущена в июне.

В интервью местным СМИ, глава «БелДжи» сообщил, что модель NL-4 представляет собой «упрощенную» версию кроссовера «Атлас», и ее «ценовые параметры будут ниже». Правда, что именно имел в виду г-н Свидерский, не совсем понятно.

Судя по всему, в скором времени новый NL-4/Vision X6 выйдет на белорусский авторынок. Эта модель станет третьей в ряду Geely, в который на сегодняшний день входят кроссовер Atlas и седан Emgrand GT.

Портал «АвтоВзгляд» попытался связаться с российским офисом марки, чтобы выяснить, доберется ли новинка до нашей страны. Но комментария пресс-службы, к сожалению, получить пока не удалось.