АВТОВАЗ построил новый кроссовер на базе старого седана

Фото: АВТОВАЗ
Похоже, вот он — тот самый новый старый кроссовер, который мы увидим на предстоящем Московском автосалоне-2018 в августе. На дороги общего пользования выкатился седан LADA Vesta в модном псевдозащитном обвесе и с шильдиками Cross.
Вячеслав Василенко

Не обманули портал «АвтоВзгляд» инсайдеры — АВТОВАЗ действительно работал над очередным кроссовером, пусть даже это совсем и не кроссовер, а седан. Впрочем, на сегодняшний день в продуктовой линейке LADA нет ни одной модели, которую можно было бы отнести к семейству настоящих паркетников. Ни высокий хетчбэк XRAY, ни тем более универсал Vesta SW Cross, пусть и с претенциозной приставкой в названии.

Между тем, это нисколько не мешает тольяттинцам выводить в своем инкубаторе все новые паркетоподобные производные. А что: взял себе готовый седан LADA Vesta, присобачил ему модную табличку, окутал в декоративный пластиковый обвес, чуточку задрал клиренс, и вот он — суперновый кросс-седан. Или еще лучше — седан сегмента SUV. Есть же у корейцев и китайцев кросс-хетчбэки, но чтоб такое… Ну, все когда-то бывает впервые, и за российского автогиганта, пожалуй, стоит только порадоваться.

Фото: masscars.ru

Интересно, а какой сюрприз будет ждать будущего владельца под капотом? Наверняка это окажется мотор не меньше 122 «лошадок», а в качестве коробки передач покупатель получит механическую «пятиступку», либо «робот» с одним сцеплением. Ходят даже слухи, что новинке достанется традиционный гидромеханический «автомат». Хотя сами тольяттинцы от каких-либо комментариев пока отказываются.

Впрочем, поживем — увидим. Ожидается, что премьера этого не то кроссовера, не то седана по кличке LADA Vesta Cross состоится 29 августа на ММАС-2018 в столичном «Крокус-Экспо».

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26 марта 2018
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