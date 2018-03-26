АВТОВАЗ построил новый кроссовер на базе старого седана

Не обманули портал «АвтоВзгляд» инсайдеры — АВТОВАЗ действительно работал над очередным кроссовером, пусть даже это совсем и не кроссовер, а седан. Впрочем, на сегодняшний день в продуктовой линейке LADA нет ни одной модели, которую можно было бы отнести к семейству настоящих паркетников. Ни высокий хетчбэк XRAY, ни тем более универсал Vesta SW Cross, пусть и с претенциозной приставкой в названии.

Между тем, это нисколько не мешает тольяттинцам выводить в своем инкубаторе все новые паркетоподобные производные. А что: взял себе готовый седан LADA Vesta, присобачил ему модную табличку, окутал в декоративный пластиковый обвес, чуточку задрал клиренс, и вот он — суперновый кросс-седан. Или еще лучше — седан сегмента SUV. Есть же у корейцев и китайцев кросс-хетчбэки, но чтоб такое… Ну, все когда-то бывает впервые, и за российского автогиганта, пожалуй, стоит только порадоваться.