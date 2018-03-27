BMW выпустит электрическую версию кроссовера X1

В конце минувшего года компания BMW зарегистрировала серию новых товарных знаков от iX1 до iX9. Эта новость послужила поводом для появления множества различных слухов, поскольку никаких официальных комментариев в компании на протяжении долгого времени не давали.

Наконец, баварцы приоткрыли завесу тайны, анонсировав выход модели iX3 — электрической модификации существующего кроссовера. Кроме того, они рассказали что всего к 2025 году будет выпущено 25 «зеленых» моделей.

По данным портала BMWBlog, ссылающегося на собственные источники в BMW, в числе новинок окажется и компактный iX1. Концептуальную машину могут показать уже в нынешнем году, предсерийная же версия дебютирует не раньше 2022-го.

Никакой информации о других электрокарах семейства «i» представители марки пока не раскрывают. Как показывает практика, зарегистрированное название вовсе не гарантирует появление той или иной модели. Порой автостроители патентуют товарные знаки на всякий случай, предполагая, что однажды они могут пригодиться.