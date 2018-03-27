Китайская копия кроссовера Porsche Macan приедет в Россию

В конце 2016 года на китайский авторынок вышла совершенная новая модель Zotye — компактный кроссовер SR9, внешне повторяющий премиальный штутгартский SUV. «Китайца» выдают разве что видоизмененная радиаторная решетка, перелицованный передний бампер, иная оптика и, конечно, шильдики.
Разумеется, можно говорить лишь о сходствах экстерьеров Zotye SR9 и Porsche Macan, поскольку по технической части «Макан» многократно превосходит своего китайского клона. SR9 оснащается единственным 1,5-литровым турбомотором в 162 л. с., который трудится с «механикой» или «вариатором». Он не располагает столь же широким списком оборудования, не может похвастать высоким качеством, зато привлекает своим бюджетным ценником.