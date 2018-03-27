Китайская копия кроссовера Porsche Macan приедет в Россию

В скором времени оценить китайский «копи-паст» смогут и российские автомобилисты — Zotye везет SR9 к нам. Помимо этой модели производитель выведет на отечественный рынок еще три: T300, T500 и T700, о чем «Российской газете» рассказал заместитель гендиректора Zotye Motor Rus Александр Гнездюк. Правда, никакие даже ориентировочные сроки он называть не стал.

Вероятно, мы увидим новинки в шоу-румах еще не скоро. Ведь прежде, чем машины поступят в продажу, им необходимо пройти процедуру сертификации, которая может затянуться на несколько месяцев, а то и лет.

К слову сказать, в Китае SR9 продается по цене от 108 000 юаней, что по нынешнему курсу эквивалентно 990 000 «деревянных». А российский прайс на Porsche Macan начинается от 3 512 000 рублей. Интересно, как новинку встретят наши сограждане. Не менее интересно, как на ее появление отреагируют в «Порше Мотор Рус».