Китайская копия кроссовера Porsche Macan приедет в Россию

Фото: Zotye
Компания Zotye, представленная на сегодняшний день в России моделями T600 и Z300, намерена расширить свою линейку. Китайцы планируют привезти в нашу страну еще четыре автомобиля. В их числе и кроссовер SR9, прославившийся благодаря своему «удивительному» сходству с Porsche Macan.
Виктория Базылева

В конце 2016 года на китайский авторынок вышла совершенная новая модель Zotye — компактный кроссовер SR9, внешне повторяющий премиальный штутгартский SUV. «Китайца» выдают разве что видоизмененная радиаторная решетка, перелицованный передний бампер, иная оптика и, конечно, шильдики.

Разумеется, можно говорить лишь о сходствах экстерьеров Zotye SR9 и Porsche Macan, поскольку по технической части «Макан» многократно превосходит своего китайского клона. SR9 оснащается единственным 1,5-литровым турбомотором в 162 л. с., который трудится с «механикой» или «вариатором». Он не располагает столь же широким списком оборудования, не может похвастать высоким качеством, зато привлекает своим бюджетным ценником.

Фото: carwow.space

В скором времени оценить китайский «копи-паст» смогут и российские автомобилисты — Zotye везет SR9 к нам. Помимо этой модели производитель выведет на отечественный рынок еще три: T300, T500 и T700, о чем «Российской газете» рассказал заместитель гендиректора Zotye Motor Rus Александр Гнездюк. Правда, никакие даже ориентировочные сроки он называть не стал.

Вероятно, мы увидим новинки в шоу-румах еще не скоро. Ведь прежде, чем машины поступят в продажу, им необходимо пройти процедуру сертификации, которая может затянуться на несколько месяцев, а то и лет.

К слову сказать, в Китае SR9 продается по цене от 108 000 юаней, что по нынешнему курсу эквивалентно 990 000 «деревянных». А российский прайс на Porsche Macan начинается от 3 512 000 рублей. Интересно, как новинку встретят наши сограждане. Не менее интересно, как на ее появление отреагируют в «Порше Мотор Рус».

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27 марта 2018
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