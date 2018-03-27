Новый кроссовер Lynk&Co 02 представлен официально

Фото: www.netcarshow.com
Компания Lynk&Co, принадлежащая китайскому холдингу Geely, презентовала в Амстердаме новый кроссовер 02. Несмотря на то, что автомобиль полностью готов к производству, он встанет на конвейер лишь в следующем году. А продажи, как ожидается, начнутся только в 2020-м.
Виктория Базылева

Lynk&Co 02 стал третьей моделью в линейке, в которую уже входят кроссовер 01 и седан 03. По словам представителей компании, именно на этот автомобиль производитель возлагает наибольшие надежды. Главными конкурентами своей новинки они называют Mercedes-Benz GLA и Audi Q2.

«Двойка» построена на модульной платформе CMA — той же базе, что лежит в основе кроссовера Volvo XC40. Моторы для этой модели китайцы позаимствовали у младшего 01. Речь идет о 156-, 179- и 190-сильных двигателях, работающих с механической или роботизированной коробкой передач. Привод — на выбор покупателя — передний или полный.

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Для европейского авторынка Lynk&Co выпустит и гибридную модификацию с 1,5-литровым 180-сильным бензиновым турбомотором и электродвигателем. Предполагается, что после 2020-го в продаже также появится полностью электрическая версия, максимальная дальность хода которой составит до 600 километров.

Производство моделей Lynk&Co для Европы наладят в следующем году на заводе Volvo в бельгийском городе Гент. Годом позже машины поступят в шоу-румы дилеров. О планах вывода автомобилей на российский рынок пока ничего не известно — возможно, новый китайский бренд доберется и до нашей страны, но вероятно, еще очень не скоро.

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27 марта 2018
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