Новый кроссовер Lynk&Co 02 представлен официально

Lynk&Co 02 стал третьей моделью в линейке, в которую уже входят кроссовер 01 и седан 03. По словам представителей компании, именно на этот автомобиль производитель возлагает наибольшие надежды. Главными конкурентами своей новинки они называют Mercedes-Benz GLA и Audi Q2.

«Двойка» построена на модульной платформе CMA — той же базе, что лежит в основе кроссовера Volvo XC40. Моторы для этой модели китайцы позаимствовали у младшего 01. Речь идет о 156-, 179- и 190-сильных двигателях, работающих с механической или роботизированной коробкой передач. Привод — на выбор покупателя — передний или полный.