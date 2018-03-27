Опубликованы первые изображения Volkswagen Touareg Coupe

Купеобразных кроссоверов на мировом авторынке с каждым годом становится все больше — мода нынче такая. И если Volkswagen решит выпустить купе-версию Touareg, вряд ли кто-то удивится. Вероятно, сейчас подобная модификация производителю ни к чему — «Туарег» только-только сменил поколение, он и так будет привлекать покупателей. А вот спустя некоторое время, когда интерес потребителей начнет угасать, «купе» могло бы оказаться очень кстати.

Как бы там ни было, что бы руководство марки ни планировало, в сети уже появились рендерные изображения Volkswagen Touareg с покатой крышей. Автор проекта считает, что вольфсбургцы не стали бы вносить существенные корректировки в дизайн экстерьера. Разве что они могли бы обновить колесные диски и расширить палитру окраски кузова за счет цвета морской волны.

К слову сказать, если о купеобразном «Туареге» разговоры пока не ведутся, то кросс-версия модели Tiguan дебютирует уже совсем скоро. Точных дат премьеры представители компании пока не раскрывают. Известно лишь то, что случится это до конца нынешнего года.