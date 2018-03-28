Infiniti показала две новые версии кроссоверов QX60 и QX80

Компания Infiniti привезла на моторшоу в Нью-Йорке две новинки — кроссовер QX60 и внедорожник QX80 особой версии Limited. Автомобили в новой комплектации отличаются расширенным списком оснащения и особыми элементами экстерьера и интерьера.
Кроссоверу Infiniti QX60 в исполнении Limited японцы добавили уникальности за счет затемненного хрома на решетке радиатора, окантовке противотуманных фар, боковых молдингах и рейлингах на крыше. QX80 получил в свою очередь бамперы эксклюзивного дизайна, подножки из нержавеющей стали и 22-дюймовые кованые колесные диски.
Интерьер QX60 украсили контрастной прострочкой, деревянными вставками темно-серебристого цвета и особыми ковриками с металлическим логотипом. В салоне внедорожника появились комбинированная отделка из алькантары и полуанилиновой кожи, подсвечиваемая надпись «Infiniti» на порогах и шильдик спецверсии на центральной консоли.
Оборудование QX60 в комплектации Limited включает в себя активный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, системы предупреждения о столкновении при движении передним и задним ходом, автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и многие другие опции.
Те же ассистенты входят и в список оснащения QX80 Limited. Только внедорожнику дополнительно положены контроль рядности движения и система Smart Rear View Mirror, позволяющая использовать зеркало заднего вида в качестве монитора, на который выводится изображение с камеры заднего вида.
Остается лишь добавить, что сроки появления кроссовера QX60 и внедорожника QX80 в особом исполнении Limited в продаже пока не называются.