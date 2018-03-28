Infiniti показала две новые версии кроссоверов QX60 и QX80

Кроссоверу Infiniti QX60 в исполнении Limited японцы добавили уникальности за счет затемненного хрома на решетке радиатора, окантовке противотуманных фар, боковых молдингах и рейлингах на крыше. QX80 получил в свою очередь бамперы эксклюзивного дизайна, подножки из нержавеющей стали и 22-дюймовые кованые колесные диски.

Интерьер QX60 украсили контрастной прострочкой, деревянными вставками темно-серебристого цвета и особыми ковриками с металлическим логотипом. В салоне внедорожника появились комбинированная отделка из алькантары и полуанилиновой кожи, подсвечиваемая надпись «Infiniti» на порогах и шильдик спецверсии на центральной консоли.