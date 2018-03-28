Jaguar Land Rover выпустит беспилотный электрический кроссовер

Первый премиальный беспилотник Jaguar Land Rover и Waymo построят на базе электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Ожидается, что дорожные испытания автомобилей, оснащенных системой автономного управления, начнутся до конца нынешнего года.

По словам представителей Jaguar Land Rover, к 2020-му с конвейера сойдет порядка 20 000 беспилотных кроссоверов, которые в общей сложности смогут совершать около миллиона перевозок в день. Прочие подробности о проекте пока не раскрываются.

– Благодаря совместным усилиям с компанией Waymo мы сможем добиться настоящего технологического прорыва. Вместе мы создадим продукт, которого давно ждут наши клиенты — динамичный, комфортный и экологичный Jaguar I-Pace на базе сервиса Waymo, — сказал глава Jaguar Land Rover д-р Ральф Шпет.

Напомним, что мировая премьера нового Jaguar I-Pace состоялась на Женевском автосалоне в начале текущего месяца. Осенью электромобили поступят в шоу-румы российских дилеров — информацию о комплектациях и ценах модели автостроитель опубликует ближе к старту продаж.