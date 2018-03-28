Кроссовер Jaguar F-Pace «разозлили» до 550 л. с.

До настоящего времени единственным из «Ягуаров», имеющих «горячую» SVR-версию, был F-Type. На протяжении последних месяцев британцы одновременно трудились над мощными седаном XE и кроссовером F-Pace. Первым миру явили «заряженный» SUV — его показали на автосалоне, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. Дата премьеры XE SVR до сих пор под вопросом.

Под капотом F-Pace SVR поселился тот же пятилитровый V8 с наддувом, что приводит в движение мощные купе и кабриолеты F-Type. Правда, для кроссовера мотор дефорсировали — его мощность 550 л. с., а максимальный крутящий момент 680 Нм. На разгон до первой сотни двухтонному «Эф-Пейсу» требуется всего 4,3 секунды, скорость достигает отметки в 283 км/ч.