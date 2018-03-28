Кроссовер Jaguar F-Pace «разозлили» до 550 л. с.

Кроссовер Jaguar F-Pace, появившийся на российском авторынке два года назад, наконец получил «заряженную» версию SVR. Новая модификация с могучим 550-сильным V8, разгоняющим авто до 283 км/ч, поступит в продажу в мае.
До настоящего времени единственным из «Ягуаров», имеющих «горячую» SVR-версию, был F-Type. На протяжении последних месяцев британцы одновременно трудились над мощными седаном XE и кроссовером F-Pace. Первым миру явили «заряженный» SUV — его показали на автосалоне, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. Дата премьеры XE SVR до сих пор под вопросом.
Под капотом F-Pace SVR поселился тот же пятилитровый V8 с наддувом, что приводит в движение мощные купе и кабриолеты F-Type. Правда, для кроссовера мотор дефорсировали — его мощность 550 л. с., а максимальный крутящий момент 680 Нм. На разгон до первой сотни двухтонному «Эф-Пейсу» требуется всего 4,3 секунды, скорость достигает отметки в 283 км/ч.
По словам главного инженера Jaguar Майка Кросса все системы автомобиля прошли модернизацию. Британцы усовершенствовали подвеску — установили более жесткие амортизационные стойки и новые стабилизаторы, благодаря которым крены в поворотах уменьшились на 5%.
В компании поработали и над улучшением аэродинамики. Кроссовер оснастили увеличенными воздухозаборниками, расширенными колесными арками, спойлером, видоизмененным задним бампером и четырьмя выпускными патрубками. Кстати, и сам «выхлоп» у F-Pace SVR новый. Он на 6,6 килограммов легче, нежели тот, что установлен на других версиях модели.
Стоит отметить, что Jaguar F-Pace SVR укомплектован электронным активным дифференциалом (EAD), перераспределяющим крутящий момент между задними колесами, оптимизированной системой интеллектуального полного привода, а также дополнительным режимом движения Engaging Dynamic.