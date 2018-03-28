Новый кроссовер Jeep Commander встал на конвейер

На совместном предприятии FIAT Chrysler Automobiles (FCA) и китайской GAC стартовало производство нового кроссовера Commander. Поначалу автомобиль будет продаваться только в Поднебесной, однако спустя некоторое время он может появиться и в других странах.
В прошлом году концерн FCA зарегистрировал в Национальном управлении товарных знаков Китая название Grand Commander. Как и предполагалось, «Великим командором» именовали новый кроссовер, ориентированный в первую очередь на «поднебесный» авторынок. Любопытно, что в КНР будут продаваться две модификации — пяти- и семиместная. Базовая обозначается просто Commander, без «Grand».
В основе новинки лежит платформа Compact US Wide, на которой построены Jeep Cherokee, Alfa Romeo Giulietta и Chrysler 200. Кроссовер оснастили двухлитровым бензиновым турбомотором, который предлагается в двух степенях форсировки — 234 и 265 л. с. Коробка передач — девятиступенчатый «автомат» ZF, привод — передний или полный.
Новые Jeep Commander и Grand Commander оснащаются двух- или трехзонным климат-контролем (в зависимости от комплектации), мониторингом рядности движения, электронным ассистентом парковки, адаптивным круиз-контролем, а также мультимедийным комплексом с большим тачскрином.
Серийное производство модели наладили на заводе FCA и GAC в китайском городе Чанша — на том же предприятии, где выпускаются локальные Cherokee, Grand Cherokee, Renegade и Comrass. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, возможность появления Commander в других странах не исключается. Доберется ли «Командор» когда-нибудь до России — покажет время.