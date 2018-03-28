Новый кроссовер Jeep Commander встал на конвейер

В прошлом году концерн FCA зарегистрировал в Национальном управлении товарных знаков Китая название Grand Commander. Как и предполагалось, «Великим командором» именовали новый кроссовер, ориентированный в первую очередь на «поднебесный» авторынок. Любопытно, что в КНР будут продаваться две модификации — пяти- и семиместная. Базовая обозначается просто Commander, без «Grand».

В основе новинки лежит платформа Compact US Wide, на которой построены Jeep Cherokee, Alfa Romeo Giulietta и Chrysler 200. Кроссовер оснастили двухлитровым бензиновым турбомотором, который предлагается в двух степенях форсировки — 234 и 265 л. с. Коробка передач — девятиступенчатый «автомат» ZF, привод — передний или полный.