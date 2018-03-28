Стартовали продажи нового кроссовера Hyundai Nexo

Южнокорейские дилеры Hyundai приступили к приему заказов на новый кроссовер Nexo с электрической силовой установкой на топливных элементах. Некоторое время спустя новинка появится и в других странах, но России в их числе нет.
Публичная премьера предсерийной версии Hyundai Nexo состоялась летом минувшего года в Сеуле. Новая модель, построенная по мотивам одноименного концепта, призвана заменить кроссовер Tucson, оборудованный устаревшим «водородным» агрегатом. Как уверяет производитель, максимальная дальность хода нового «Нексо» составляет более 600 километров.
Автомобиль построен на совершенно новой модульной платформе. По сравнению с «Туссаном» он длиннее, шире и ниже, а его колесная база растянута на 120 мм. В движение новинка приводится усовершенствованной силовой установкой, суммарная мощность которой 163 л. с., а максимальный крутящий момент 394 Нм.
Стоит отметить, что Nexo располагает и множеством различных опций. В список оснащения модели входит система мониторинга слепых зон, выводящая изображение с камер на центральный экран, адаптивный круиз-контроль с функцией ограничения скорости, система подруливания колес и многое другое.
Новый Hyundai Nexo уже поступил в продажу на внутреннем авторынке. Кроссовер оценили в 63 958 долларов, что эквивалентно 3,6 млн. рублей. Но так как в Корее государство субсидирует приобретение электромобилей, покупателю нужно внести лишь 31 468 долларов, то есть около 1,7 млн. целковых.
Ожидается, что в скором времени новые «Нексо» также появятся в Соединенных Штатах и Западной Европе. Выводить модель на российский рынок производитель пока не планирует.