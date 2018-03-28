Стартовали продажи нового кроссовера Hyundai Nexo

Стоит отметить, что Nexo располагает и множеством различных опций. В список оснащения модели входит система мониторинга слепых зон, выводящая изображение с камер на центральный экран, адаптивный круиз-контроль с функцией ограничения скорости, система подруливания колес и многое другое.

Новый Hyundai Nexo уже поступил в продажу на внутреннем авторынке. Кроссовер оценили в 63 958 долларов, что эквивалентно 3,6 млн. рублей. Но так как в Корее государство субсидирует приобретение электромобилей, покупателю нужно внести лишь 31 468 долларов, то есть около 1,7 млн. целковых.

Ожидается, что в скором времени новые «Нексо» также появятся в Соединенных Штатах и Западной Европе. Выводить модель на российский рынок производитель пока не планирует.