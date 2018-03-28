Все о новом поколении кроссовера Toyota RAV4 для России

На открывшем свои двери Нью-Йоркском автосалоне-2018 состоялась премьера нового — пятого по счету — поколения кроссовера Toyota RAV4. Автомобиль стал крупнее, комфортабельнее и умнее. Но вот красивее ли — вопрос.
Новая Toyota RAV4 примерила на себя новую платформу TNGA K, на которой построен и популярный бизнес-седан Toyota Camry. Любопытно, что по сравнению с предшественником, колесная база кроссовера растянулась на 30 мм, но сам кузов при этом оказался на 5 мм короче. Конструкция авто стала на 57% жестче, чем прежде.
Новый «Рафик» может похвастать новейшей системой полного привода, обученной передавать до 50% мощности на заднюю ось, а также распределять ее между отдельно взятыми колесами. Иными словами, автомобиль теперь обладает повышенной маневренностью и улучшенной управляемостью. Скажем японским инженерам спасибо за продвинутую систему изменения вектора тяги.
Среди радостей бытия стоит выделить адаптивный круиз-контроль, системы распознавания препятствий и дорожных знаков, функцию контроля за нахождением авто в пределах разметки, а также автоматически переключающиеся с дальнего света на ближний фары. За защиту обитателей салона помимо прочего отвечают восемь подушек безопасности. Разумеется, не обошлось без модернизации головного устройства — теперь в RAV4 стоит новейшая мультимедиа Entune 3.0, отражающая на штатном дисплее весь функционал мобильных устройств.
Что до агрегатов, то под капотом пристроился старый знакомый четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,0 литра. А вот трудится с ним в паре новый, довольно бодрый восьмидиапазонный гидромеханический «автомат» — представленный на кроссовере Toyota Highlander, а затем на свеженькой Toyota Camry. К гадалке не ходи — в линейке RAV4 будут и другие силовые установки, включая дизель и гибрид. Вот только подробностей о них японцы пока не раскрывают.
В общем, популярный, в том числе и у наших соотечественников кроссовер готовится взорвать рынок. И у него это однозначно получится, если не пара «но». Во-первых, дизайн автомобиля, слизанный с концепта FT-AC и разбавленный идеями Highlander, FJ Cruiser и Lexus NX, получился явно спорным. Похоже, как и в случае с Nissan Juke, у одних автолюбителей внешний облик новой Toyota RAV4 будет вызывать оргазмы, а у других — отвращение.
Во-вторых, вопрос ценообразования. Если поверившие в себя японцы ощутимо взвинтят на новинку прайсы, на унижение конкурентов в сегменте им рассчитывать точно не придется. Как бы то ни было, узнаем об этом в конце года, когда машина поедет в нашу сторону.