Все о новом поколении кроссовера Toyota RAV4 для России

Новая Toyota RAV4 примерила на себя новую платформу TNGA K, на которой построен и популярный бизнес-седан Toyota Camry. Любопытно, что по сравнению с предшественником, колесная база кроссовера растянулась на 30 мм, но сам кузов при этом оказался на 5 мм короче. Конструкция авто стала на 57% жестче, чем прежде.

Новый «Рафик» может похвастать новейшей системой полного привода, обученной передавать до 50% мощности на заднюю ось, а также распределять ее между отдельно взятыми колесами. Иными словами, автомобиль теперь обладает повышенной маневренностью и улучшенной управляемостью. Скажем японским инженерам спасибо за продвинутую систему изменения вектора тяги.