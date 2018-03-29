Кроссовер Mazda CX-3 пережил обновление

Кроссовер Mazda CX-3 появился на автомобильном рынке в 2015 году. Новинку ждали и в России, но из-за разразившегося экономического кризиса до нас она не так и не добралась. Кто знает, может в шоу-румы отечественных дилеров когда-нибудь поступит обновленная модель, представленная на моторшоу в Нью-Йорке.

Рестайлинговая CX-3 отличается передней и задней оптикой, радиаторной решеткой и бамперами. Нельзя не обратить внимание и на новые 18-дюймовые колесные диски. В салоне авто появились другие кресла, иная приборная панель, подлокотник с подстаканниками и электрический стояночный тормоз.

В движение посвежевший кроссовер приводится модернизированным двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. Прочих технических подробностей представители Mazda раскрывать не стали, отметив лишь, что инженеры поработали над подвеской и шумоизоляцией.

Остается лишь добавить, что на сегодняшний день модельный ряд Mazda в России включает в себя два кроссовера. В их числе CX-5, прайс которого начинается от 1 445 000 рублей, и большой CX-9, продающийся по цене от 2 890 000 рублей.