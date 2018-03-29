Кроссовер Subaru Forester нового поколения представили официально

Экстерьер Subaru Forester пятого поколения СМИ рассекретили еще задолго до премьеры. При этом практически никаких технических подробностей о новинке известно не было. Сообщалось лишь, что кроссовер построен на модульной платформе SGP, которая также лежит в основе моделей XV, Impreza и Ascent.

По сравнению со своим предшественником «Лесник» вытянулся на 15 мм в длину (до 4625 мм) и на 20 мм в ширину (до 1815 мм). На 30 мм увеличилась и колесная база. А вот дорожный просвет машины, по словам представителей компании, остался прежним — 220 мм.