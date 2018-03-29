Кроссовер Subaru Forester нового поколения представили официально

На протяжении долгого времени компания Subaru подогревала интерес автомобилистов к новому Forester, периодически публикуя фотографии, на которых изображены детали экстерьера машины. Наконец, кроссовер представили — его премьера состоялась на автосалоне в Нью-Йорке.
Экстерьер Subaru Forester пятого поколения СМИ рассекретили еще задолго до премьеры. При этом практически никаких технических подробностей о новинке известно не было. Сообщалось лишь, что кроссовер построен на модульной платформе SGP, которая также лежит в основе моделей XV, Impreza и Ascent.
По сравнению со своим предшественником «Лесник» вытянулся на 15 мм в длину (до 4625 мм) и на 20 мм в ширину (до 1815 мм). На 30 мм увеличилась и колесная база. А вот дорожный просвет машины, по словам представителей компании, остался прежним — 220 мм.
Предполагалось, что пятый Forester оснастят 1,6- и 2,0-литровыми двигателями. Однако во время презентации японцы заявили лишь о новом 2,5-литровом оппозитном моторе, мощность которого 185 л. с., а максимальный крутящий момент 239 Нм. Пару ему составляет вариатор Lineatronic. Впрочем, не исключено, что в дальнейшем Subaru выпустит еще несколько модификаций.
Сменивший поколение SUV обзавелся мультимедийным комплексом с восьмидюймовым дисплеем, модулем Wi-Fi, системой удаленного запуска двигателя и электроприводом двери багажного отделения. Автомобиль располагает фирменным комплексом систем безопасности EyeSight, семью «эйрбэгами», электронным ассистентом торможения при движении задним ходом и другими опциями.
В Соединенных Штатах продажи нового Subaru Forester начнутся осенью. Когда автомобиль доберется до России — пока не известно.