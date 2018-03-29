В Нью-Йорке представили кроссовер Acura RDX нового поколения

Интересно, что по дизайну новая Acura RDX в точности повторяет одноименный прототип, показанный японцами на прошедшем Детройтском моторшоу. Мы видим ту же светодиодную оптику, пятиугольную радиаторную решетку и массивные бамперы. Никаких изменений не произошло и в интерьере.
Длина нового RDX увеличилась до 4747 мм, а высота, напротив, сократилась до 1668 мм. Автомобиль построили на абсолютно новой модульной платформе, которая в будущем ляжет в основу других моделей Acura. Передняя подвеска у кроссовера — Макферсон, задняя — «многорычажка». В качестве опции клиентам предложат адаптивные амортизаторы.