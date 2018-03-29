В Нью-Йорке представили кроссовер Acura RDX нового поколения

Фото: Acura
На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал кроссовер Acura RDX третьей генерации. Автомобиль, построенный на совершенно новой модульной платформе, обзавелся двухлитровым турбодвигателем, десятиступенчатой автоматической коробкой передач и расширенным список оборудования.
Виктория Базылева

Интересно, что по дизайну новая Acura RDX в точности повторяет одноименный прототип, показанный японцами на прошедшем Детройтском моторшоу. Мы видим ту же светодиодную оптику, пятиугольную радиаторную решетку и массивные бамперы. Никаких изменений не произошло и в интерьере.

Длина нового RDX увеличилась до 4747 мм, а высота, напротив, сократилась до 1668 мм. Автомобиль построили на абсолютно новой модульной платформе, которая в будущем ляжет в основу других моделей Acura. Передняя подвеска у кроссовера — Макферсон, задняя — «многорычажка». В качестве опции клиентам предложат адаптивные амортизаторы.

На смену прежнему атмосферному V6 пришел двухлитровый мотор с наддувом, позаимствованный у последней Honda Accord. Правда, для RDX двигатель форсировали — с 252 до 272 л. с. Кроссовер укомплектован десятиступенчатой автоматической коробкой передач и модернизированной системой полного привода SH-AWD с новым задним дифференциалом.

В список оборудования модели вошел усовершенствованный мультимедийный комплекс True Touchpad, работающий на операционной системе Android. Кроме того, автомобиль оснастили проекционным дисплеем, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и системой мониторинга рядности движения.

Стоит также отметить, что японцы сразу выпустили и «спортивную» модификацию RDX, получившую название A-Spec. Машина в этой версии отличается не только особым дизайном экстерьера и интерьера, но и 16-канальной 710-ваттной аудиосистемой. Над акустикой совместно с Acura трудились специалисты Panasonic и музыкальный продюсер, обладатель премии Грэмми Эллиот Шайнер.

В шоу-румы американских дилеров новый кроссовер Acura RDX поступит летом. В России автомобили этой японской марки, напомним, не продаются.

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29 марта 2018
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