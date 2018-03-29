В Нью-Йорке представили кроссовер Acura RDX нового поколения

На смену прежнему атмосферному V6 пришел двухлитровый мотор с наддувом, позаимствованный у последней Honda Accord. Правда, для RDX двигатель форсировали — с 252 до 272 л. с. Кроссовер укомплектован десятиступенчатой автоматической коробкой передач и модернизированной системой полного привода SH-AWD с новым задним дифференциалом.

В список оборудования модели вошел усовершенствованный мультимедийный комплекс True Touchpad, работающий на операционной системе Android. Кроме того, автомобиль оснастили проекционным дисплеем, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и системой мониторинга рядности движения.

Стоит также отметить, что японцы сразу выпустили и «спортивную» модификацию RDX, получившую название A-Spec. Машина в этой версии отличается не только особым дизайном экстерьера и интерьера, но и 16-канальной 710-ваттной аудиосистемой. Над акустикой совместно с Acura трудились специалисты Panasonic и музыкальный продюсер, обладатель премии Грэмми Эллиот Шайнер.

В шоу-румы американских дилеров новый кроссовер Acura RDX поступит летом. В России автомобили этой японской марки, напомним, не продаются.