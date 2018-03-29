В России стартуют продажи бюджетной версии Skoda Kodiaq

Кроссоверы Skoda Kodiaq пока еще поставляются в нашу страну из Чехии. Машины продаются исключительно в топовых комплектациях Ambition Plus и Style Plus с 1,4- и 2,0-литровыми двигателями мощностью 150 и 180 л. с. и полным приводом. Цены на импортные автомобили стартуют с отметки в 2 017 000 рублей.

Совсем скоро в шоу-румы дилеров поступят машины локальной сборки. Самая «бюджетная» версия будет оснащаться 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л. с., механической коробкой передач и системой переднего привода. За нее в автосалоне попросят как минимум 1 339 000 рублей.

Прайсы на другие модификации представители компании опубликуют в конце апреля. А значит продажи кроссоверов нижегородской сборки, вероятно, начнутся в мае.

– Эксклюзивная серия модели Kodiaq появилась на российском рынке в прошлом году и была очень тепло принята нашими клиентами. Теперь мы рады будем предложить расширенную линейку двигателей, трансмиссий и комплектаций, что, несомненно, сделает Kodiaq еще ближе и доступнее для потребителей, — отметил Ян Прохазка, руководитель российского офиса Skoda.