Кроссовер Honda CR-V превратили в кабриолет

Фото: Honda
Не лишенные чувства юмора представители британского офиса Honda презентовали открытую модификацию кроссовера CR-V. Кабриолет, построенный на базе модели четвертого поколения, выпустили специально ко Дню смеха, который отмечается 1 апреля.
Виктория Базылева

Шуточный Honda CR-V полностью лишен крыши — ее срезали с помощью шлифовальной машины. По словам представителей марки, этот автомобиль ориентирован в первую очередь на страны с теплым климатом, не на авторынок Великобритании.

Еще один важный момент — структурная жесткость кузова. После удаления средней и задней стоек она снизилась практически на 100%. Именно поэтому в компании Honda не рекомендуют ездить на машине: «Этот СR-V непригоден для эксплуатации и неуправляем».

Японцы анонсировали и цену своей новинки. По их словам, прайс на кроссовер-кабриолет составляет ровно половину стоимости стандартного CR-V. То есть, к примеру, в России за него попросили бы от 850 000 рублей. Справедливо, ведь по сути клиент получает лишь ½ автомобиля.

— Это новое направление для модели CR-V и для компании Honda в целом. Установленный целевой объем продаж на первоначальном этапе равен нулю автомобилей, — шутят представители марки.

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30 марта 2018
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