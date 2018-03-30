Кроссовер Honda CR-V превратили в кабриолет

Шуточный Honda CR-V полностью лишен крыши — ее срезали с помощью шлифовальной машины. По словам представителей марки, этот автомобиль ориентирован в первую очередь на страны с теплым климатом, не на авторынок Великобритании.

Еще один важный момент — структурная жесткость кузова. После удаления средней и задней стоек она снизилась практически на 100%. Именно поэтому в компании Honda не рекомендуют ездить на машине: «Этот СR-V непригоден для эксплуатации и неуправляем».

Японцы анонсировали и цену своей новинки. По их словам, прайс на кроссовер-кабриолет составляет ровно половину стоимости стандартного CR-V. То есть, к примеру, в России за него попросили бы от 850 000 рублей. Справедливо, ведь по сути клиент получает лишь ½ автомобиля.

— Это новое направление для модели CR-V и для компании Honda в целом. Установленный целевой объем продаж на первоначальном этапе равен нулю автомобилей, — шутят представители марки.