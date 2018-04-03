Баварцы проводят завершающие тесты нового BMW X5

Как известно, компания BMW отказалась от планового рестайлинга X5 и сразу приступила к разработке четвертой генерации кроссовера с индексом G05. Глядя на шпионские фотографии тестовых машин, нельзя сказать, что модель преобразилась кардинально. Судя по снимкам, автомобиль обзавелся разве что увеличенной радиаторной решеткой, новой оптикой и видоизмененными воздухозаборниками в переднем бампере.

Несмотря на то, что X5 сохранил свои черты и габариты, в его основу легла новая модульная платформа CLAR, уже знакомая нам по ряду моделей BMW. Салон машины стал просторнее, а ее масса — меньше. При этом силовые агрегаты, по данным Motor1, остались прежними. Хотя баварцы, скорее всего, их модернизировали. Предполагается, что в продаже также появятся гибридная модификация и версия X5 M с четырехлитровым V8 с наддувом.

Публичная премьера нового BMW X5 запланирована на грядущее лето, а начало продаж — на последний квартал нынешнего года. Добавим, что приобрести кроссовер текущего, третьего поколения в России можно по цене от 4 млн. рублей. «Горячий» же X5 M официальные дилеры отдатут не менее чем за 7 330 000 целковых.