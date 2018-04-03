Японцы выпустят семиместную версию кроссовера Toyota RAV4

На открывшем свои двери в конце марта Нью-Йоркском автосалоне состоялась премьера кроссовера Toyota RAV4 нового, уже пятого по счету поколения. Автомобиль увеличился в габаритах, обзавелся дополнительными «умными» опциями и новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Выход следующей генерации, бесспорно, подогреет интерес автомобилистов к модели. Внимание потенциальных покупателей привлечет и удлиненная модификация, которая в обозримом будущем может появиться на рынке.

По словам Джека Холлиса, сегмент компактных кроссоверов, к которому относится RAV4, имеет огромный потенциал. И потому в компании задумались о том, чтобы выпустить семиместную версию модели — дабы угодить тем, кто находится в поиске машины побольше. Никаких подробностей, в том числе ориентировочных сроков премьеры новинки, представитель марки раскрывать не стал. Он лишь отметил, что «остальную информацию автолюбители узнают позже».

Впрочем, российским поклонникам «Рафика» радоваться пока рано. Не исключено, что удлиненная модификация, даже если и появится, то будет ориентирована исключительно на североамериканский авторынок.