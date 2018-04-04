Dongfeng готовит к премьере кроссовер для молодежи

Dongfeng позиционирует свою новинку как спортивный кроссовер для молодежи. Судя по опубликованным тизерам и шпионским фотографиям, автомобиль обзаведется светодиодными фарами и оригинальными фонарями с декоративной перемычкой. Кажется, некоторые дизайнерские решения китайцы подсмотрели у моделей Mazda. Это особенно заметно, если рассматривать машину в профиль.

Как сообщают китайские СМИ, в моторную гамму нового кроссовера Dongfeng войдут 1,8-литровый атмосферник мощностью 139 л. с. и 150-сильный турбодвигатель объемом 1,5 литра. Коробки передач — пяти- или шестиступенчатая «механика» и вариатор, в то время как привод — безальтернативно передний. Прочих технических подробностей об автомобиле пока нет.

Предполагается, что премьера новой модели Dongfeng состоится в конце нынешнего месяца на автосалоне в Пекине. Приедет ли она когда-нибудь в Россию — не известно. Напомним, что на сегодняшний день Dongfeng Motor представлен в нашей стране высоким хетчбэком DFM H30 Cross и кроссовером DFM AX7.