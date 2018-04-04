Новый китайский кроссовер увидит свет в апреле

Кроссовер T600 был запущен в производство в 2013 году, и даже по европейским меркам он не еще совсем не стар. Однако китайцы на этот раз решили поспешить с обновлением и презентовали публике его сменщика.

На данный момент о новинке известно совсем немного. Она сохранит все те двигатели с турбонаддувом, которыми сейчас оснащается T600 — это 1,5-литровый мотор мощностью 162 сил, 1,8-литровый в 177 л. с. и 190-сильный 2,0-литровый. В России препредставлены первый и последний агрегаты, работающие соответственно с механической пятиступенчатой и шестискоростной роботизированной коробками передач.

Большщое внимание дизайнеры уделили оформлению салона: суперсовременная панель приборов, по-спортивному сплюснутое снизу рулевое колесо, стоящий на торпедо мультимедийный дисплей а-ля BMW, цифровая приборная панель, обшитые белой кожей сиденья — все это выглядит весьма достойно.

Производитель заверяет, что цены на новый автомобиль останутся на прежнем уровне. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в настоящее время его предшественник T600 продается по цене от 829 990 рублей за полуторалитровую версию и 1 228 880 рублей — за двухлитровую. Всего за минувший год в нашей стране было реализовано 1082 кроссовера этой модели.

Дебют Zotye B11G ожидается на Пекинском автосалоне в конце этого месяца, а в продаже на родине машина появится в третьем квартале.