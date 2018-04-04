Rolls-Royce покажет финальные тесты кроссовера Cullinan в социальных сетях

Проект так называемых публичных тестов получил название «The Final Challenge» («Последнее испытание»). Кроссоверам Rolls-Royce Cullinan предстоит преодолеть несколько тысяч километров по дорогам Шотландии, Соединенных Штатов и стран Ближнего Востока. Интересно, что в число испытателей новейшего SUV войдет Кори Ричардс — обладатель премии «Путешественник года-2012» по версии американского телеканала National Geographic.

Никаких технических подробностей о первом в истории Rolls-Royce кроссовере в компании пока не раскрывают. Предполагается, что в основу «Куллинана» легла совершенно новая модульная платформа, использование которой позволило выпустить относительно легкий, учитывая габариты, автомобиль. Впрочем, существует и другая версия, согласно которой машину построили на той же базе, что Phantom последнего поколения.

Под капотом кроссовера «поселился» модернизированный 6,8-литровый 571-сильный V12, позаимствованный у седана Phantom. Пару мощному двигателю составляет восьмиступенчатый «автомат». Привод, вероятнее всего, полный. По некоторым данным, в продаже появятся две модификации Cullinan: одна длиной 5,5 метра, вторая — 6 метров.

Остается лишь добавить, что новый Rolls-Royce Cullinan дебютирует до конца нынешнего года.