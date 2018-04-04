В России стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Traverse

Российские дилеры Chevrolet приступили к приему заказов на новый кроссовер Traverse, продающийся в двух модификациях с семью и восемью посадочными местами. Приобрести автомобиль можно по цене от 2 990 000 рублей.
Новейший Chevrolet Traverse должен был поступить на российский рынок еще в конце минувшего года. Но сроки неоднократно сдвигались из-за того, что американцы не могли определиться с ценами и сертифицировать модель. Наконец, большой SUV добрался до нашей страны — дилеры уже принимают предварительные заказы.
В России «Траверс» продается в трех комплектациях — LE, LT и Premier. Кроссовер в базовой версии располагает ксеноновыми фарами, системой бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой, несколькими режимами движения Traction Mode Select, датчиком давления в шинах, камерой заднего вида и круиз-контролем. Стартовый прайс автомобиля в версии LE — 2 990 000 рублей.
Заплатив от 3 149 000 рублей, можно приобрести Traverse в комплектации LT. Таким машинам положены трехзонный климат-контроль, обивка сидений натуральной кожей, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачпадом и «акустика» Bose с десятью динамиками. Нельзя не отметить расширенный комплекс систем безопасности, включающий в себя круговой обзор и мониторинг слепых зон.
За кроссовер в топовом исполнении Premier придется отдать уже не менее 3 449 000 рублей. В список оборудования самого дорого «Траверса» входят 20-дюймовые колесные диски, двухсекционный люк в крыше, обогрев сидений первых двух рядов и вентиляция передних кресел, устройство для беспроводной зарядки гаджетов, мониторинг рядности движения и многие другие опции.
Остается лишь добавить, что Chevrolet Traverse для России безальтернативно оснащается 3,6-литровым V6 мощностью 318 л. с. и максимальным крутящим моментом 360 Нм. Пару мотору составляет новая девятиступенчатая коробка передач. Привод — подключаемый полный.