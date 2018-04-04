В России стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Traverse

Новейший Chevrolet Traverse должен был поступить на российский рынок еще в конце минувшего года. Но сроки неоднократно сдвигались из-за того, что американцы не могли определиться с ценами и сертифицировать модель. Наконец, большой SUV добрался до нашей страны — дилеры уже принимают предварительные заказы.

В России «Траверс» продается в трех комплектациях — LE, LT и Premier. Кроссовер в базовой версии располагает ксеноновыми фарами, системой бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой, несколькими режимами движения Traction Mode Select, датчиком давления в шинах, камерой заднего вида и круиз-контролем. Стартовый прайс автомобиля в версии LE — 2 990 000 рублей.