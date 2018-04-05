Mercedes-Benz готовит к премьере кроссовер GLE нового поколения

Несмотря на то, что Mercedes-Benz GLE до сих пор скрывается за камуфляжной пленкой, можно заметить, что у него немного изменилась форма кузова. Линии кажутся более плавными — как у младшего собрата GLC. Нельзя не обратить внимание на новую переднюю оптику со светодиодными фарами и свесы, который стали несколько короче.

Ожидается, что сменивший генерацию кроссовер увеличится в габаритах, но при этом «похудеет». Снижения массы машины инженерам удастся добиться за счет использования модульной платформы MRA. По данным Motor1, двигатели и коробки передач новинка позаимствует у E-класса. Появятся и «заряженные» AMG-модификации с индексами 53 и 63, но позже.

В компании пока не раскрывают ни технических подробностей о новом GLE, ни дату его публичной премьеры. Не исключено, что кроссовер дебютирует в октябре на Парижском моторшоу. И если это действительно так, то продажи новинки могут начаться либо в конце нынешнего, либо в начале следующего года.