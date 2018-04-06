Опубликованы первые изображения кроссовера-кабриолета BMW X2

Кроссовер BMW X2 совсем недавно поступил в продажу, но баварцы уже подумывают о том, чтобы расширить список доступных модификаций. В обозримом будущем они планируют выпустить «заряженную» M-версию, а также кабриолет.
Стараясь угодить покупателям, автостроители «загружают» свои модельные ряды самыми разными кроссоверами на любой вкус. В шоу-румах можно отыскать как большие SUV, безосновательно претендующие на звание внедорожника, так и совсем крошечные, которые по сути представляют собой высокие хетчбэки. Встречаются купеобразные «паркетники» и даже кабриолеты — каждый производитель заманивает клиентов как может.
Учитывая нынешнее положение дел, совсем неудивительно, что о выпуске кроссовера с мягким верхом задумались в BMW. Тем более, что на сегодняшний день на рынке есть лишь одна подобная модель — Range Rover Evoque Convertible. Впрочем, совсем скоро у желающих приобрести SUV с откидным верхом появится выбор. Ведь над конкурентами «Эвоку» уже трудятся в компаниях Volkswagen и Audi.
На портале Motor1 появились первые рендерные изображения, которые демонстрируют возможный экстерьер кроссовера-кабриолета BMW X2. По мнению автора иллюстрации, модификация с мягким верхом могла бы обзавестись более узкой оптикой, видоизмененной радиаторной решеткой и перелицованным бампером с воздухозаборниками иной формы. А где же, интересно, расположатся противотуманки? На эскизах они отсутствуют.
Никакой информации о том, когда баварцы представят новинку публике, пока нет. Но первой, вероятно, дебютирует все же M-версия. А потому вряд ли мы увидим автомобиль до конца нынешнего года.
Добавим, что в настоящее время X2 продается в России в трех модификациях: бензиновых sDrive18i и xDrive20i, а также дизельной xDrive20d. Стартовая цена модели — 2 010 000 рублей.