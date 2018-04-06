Опубликованы первые изображения кроссовера-кабриолета BMW X2

Стараясь угодить покупателям, автостроители «загружают» свои модельные ряды самыми разными кроссоверами на любой вкус. В шоу-румах можно отыскать как большие SUV, безосновательно претендующие на звание внедорожника, так и совсем крошечные, которые по сути представляют собой высокие хетчбэки. Встречаются купеобразные «паркетники» и даже кабриолеты — каждый производитель заманивает клиентов как может.

Учитывая нынешнее положение дел, совсем неудивительно, что о выпуске кроссовера с мягким верхом задумались в BMW. Тем более, что на сегодняшний день на рынке есть лишь одна подобная модель — Range Rover Evoque Convertible. Впрочем, совсем скоро у желающих приобрести SUV с откидным верхом появится выбор. Ведь над конкурентами «Эвоку» уже трудятся в компаниях Volkswagen и Audi.