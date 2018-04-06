В России отзываются Mitsubishi Outlander с бракованными подушками безопасности

По данным Росстандарта причиной проведения новой сервисной кампании является выявленная неисправность подушки безопасности водителя. Правда, ведомство не уточняет, что именно с «эйрбегом» не так — «возможно некорректное срабатывание», и все тут.

«Выстреливают» подушки самопроизвольно или, наоборот, не раскрываются во время аварии — в любом случае затягивать с ремонтом владельцам отзываемых Outlander не стоит.

Официальные дилеры Mitsubishi приглашают на сервис обладателей 86 620 кроссоверов, реализованных в период с февраля 2007 по июнь 2012 года. Механики бесплатно заменят потенциально неисправные подушки безопасности на новые.

Напомним, что с начала года еще несколько крупных автостроителей объявили о проведении в нашей стране отзывных акций, связанных с дефектами «эйрбегов». В их числе Mercedes-Benz, Skoda, Jeep и Infiniti.