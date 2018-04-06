В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 3 серии Limited

По итогам первого квартала нынешнего года дилеры Chery реализовали в нашей стране 1300 автомобилей — на 25% больше, нежели за аналогичный период минувшего года. Стоит отметить, что «Чери» входит в тройку самых популярных китайских марок, представленных в России, уступая лишь компании Lifan, сумевшей в январе-марте продать 3332 машины.

Дабы привлечь новых покупателей Chery привезла в Россию свою самую востребованную модель Tiggo 3 в исполнении Limited. Кузов «лимитированного» кроссовера окрашивается в белый, а крыша, стойки и корпуса боковых зеркал — в черный. В этом же цвете оформлены передний бампер и оригинальный чехол для запасного колеса на крышке багажника.