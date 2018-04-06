В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 3 серии Limited

Российские дилеры Chery приступили к приему заказов на кроссовер Tiggo 3 в особом исполнении Limited. Автомобили, отличающиеся двухцветной черно-белой окраской кузова, выпустят ограниченным тиражом всего в 100 экземпляров.
По итогам первого квартала нынешнего года дилеры Chery реализовали в нашей стране 1300 автомобилей — на 25% больше, нежели за аналогичный период минувшего года. Стоит отметить, что «Чери» входит в тройку самых популярных китайских марок, представленных в России, уступая лишь компании Lifan, сумевшей в январе-марте продать 3332 машины.
Дабы привлечь новых покупателей Chery привезла в Россию свою самую востребованную модель Tiggo 3 в исполнении Limited. Кузов «лимитированного» кроссовера окрашивается в белый, а крыша, стойки и корпуса боковых зеркал — в черный. В этом же цвете оформлены передний бампер и оригинальный чехол для запасного колеса на крышке багажника.
Оборудование Chery Tiggo 3 Limited соответствует комплектации Luxury. Автомобили оснащаются противотуманными фарами, подсвечивающими повороты, задним парктроником, круиз-контролем, обогревом передних кресел и мультимедийным комплексом Cloudrive. Для удобства водителя также предусмотрено многофункциональное рулевое колесо.
Приобрести стильный кроссовер с механической коробкой передач можно по цене от 779 900 рублей. За автомобиль с вариатором дилеры попросят уже не менее 829 900 рублей. Правда, это лишь в том случае, если клиент воспользуется программами Chery «Семейный автомобиль» и Trade In. Без учета скидок по спецпредложениям машины, разумеется, обойдутся дороже.