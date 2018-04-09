Audi снимает с производства кроссовер SQ5

В прошлом году вступила в силу процедура тестирования автомобилей на содержание в выхлопных газах вредных выбросов Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). По новому регламенту машины испытываются в реальных, а не лабораторных условиях — уровень загрязняющих атмосферу веществ измеряется при движении на разных скоростях, ускорении и торможении транспортного средства.

Введение новых требований вынудило автостроителей проводить внеплановую модернизацию двигателей. В числе тех, кто решил приостановить выпуск некоторых моделей, оказалась компания BMW и ее 7-я серия, а также Audi с кроссовером SQ5. По данным Motor1, производство «эс ку пять» завершится до конца нынешнего года. И до тех пор, пока авто вновь не встанет на конвейер, дилеры будут распродавать машины со складов.

С нехваткой автомобилей чисто теоретически могут столкнуться и российские авторитейлеры, поскольку SQ5 продается и в нашей стране. Конечно, нельзя сказать, что у нас эта модель пользуется ажиотажным спросом, но ведь никто не знает, сколько машин есть в запасе у торговцев — одна, две или, может, двадцать. К слову сказать, «заряженный» кроссовер, укомплектованный 354-сильным V6, в настоящее время можно приобрести по цене от 4 380 000 рублей.