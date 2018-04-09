Buick готовит к премьере новый кроссовер Enspire

Следуя современным трендам, автостроители один за другим выпускают новые экологически чистые модели. Но особое внимание разработке электрокаров уделяют те, кто стремится укрепить свои позиции в Китае, на самом крупном автомобильном рынке. В число таких производителей входит и американский Buick, машины которого пользуются в Поднебесной весьма неплохим спросом.

В ближайшие несколько лет модельный ряд Buick для Китая пополнится новым электрическим кроссовером. Его предвестником является концептуальный Enspire, который покажут 17 апреля на специальном мероприятии Buick Brand Night. Правда, никаких подробностей о новинке в преддверии презентации американцы не раскрывают.

На сегодняшний день мы имеем лишь тизерное изображение задней части кроссовера. Но на снимке можно разглядеть разве что стильные фонари с перемычкой и шильдик «Buick», расположенный под основной эмблемой в центре крышки багажника. Кстати, по словам представителей марки, шоу-кар Enspire призван дать представление не только о новом серийном SUV, но и о дизайне будущих моделей в целом.

Напомним, что в России марка Buick не представлена. Машины этого американского бренда в настоящее время продаются лишь на североамериканском и китайском авторынках.