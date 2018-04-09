Buick готовит к премьере новый кроссовер Enspire

Фото: Buick
Компания Buick анонсировала дату премьеры своего нового электрического кроссовера Enspire. По словам представителей американской марки, публичная презентация автомобиля состоится на специальном мероприятии в китайском городе Вучжен 17 апреля.
Виктория Базылева

Следуя современным трендам, автостроители один за другим выпускают новые экологически чистые модели. Но особое внимание разработке электрокаров уделяют те, кто стремится укрепить свои позиции в Китае, на самом крупном автомобильном рынке. В число таких производителей входит и американский Buick, машины которого пользуются в Поднебесной весьма неплохим спросом.

В ближайшие несколько лет модельный ряд Buick для Китая пополнится новым электрическим кроссовером. Его предвестником является концептуальный Enspire, который покажут 17 апреля на специальном мероприятии Buick Brand Night. Правда, никаких подробностей о новинке в преддверии презентации американцы не раскрывают.

На сегодняшний день мы имеем лишь тизерное изображение задней части кроссовера. Но на снимке можно разглядеть разве что стильные фонари с перемычкой и шильдик «Buick», расположенный под основной эмблемой в центре крышки багажника. Кстати, по словам представителей марки, шоу-кар Enspire призван дать представление не только о новом серийном SUV, но и о дизайне будущих моделей в целом.

Напомним, что в России марка Buick не представлена. Машины этого американского бренда в настоящее время продаются лишь на североамериканском и китайском авторынках.

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9 апреля 2018
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