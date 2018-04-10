5 кроссоверов, которых в России в 2018 году резко разлюбили

На самом деле, неудачники прошлого года никуда не делись — они так же плетутся в хвосте рейтингов продаж. Просто их немного оттеснили другие аутсайдеры, чьи результаты ранее выглядели. Так, избежали попадания в нашу пятерку и SsangYong Tivoli в своих обеих модификациях и Peugeot 2008. Но не надо думать, что они нежданно-негаданно порвали рынок и вылезли хотя бы в первую сотню. Нет, их позиции по-прежнему совсем рядом с теми машинами, которым не повезло оказаться в самом хвосте списка, отсортированного по снижению объемов продаж за первый квартал 2018 года.

Правда, фигурировавший ранее на последнем месте Haval H8 избежал общей участи, поскольку его поставки в Россию прекращены с минувшего декабря. Китайцы сделали правильный вывод из анализа динамики реализации этой модели в нашей стране.