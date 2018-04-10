5 кроссоверов, которых в России в 2018 году резко разлюбили

Вряд ли у российских автовладельцев в первом квартале 2018 года вкусы кардинально поменялись по сравнению с годом прошедшим. Скорее, по каким-то причина изменилась покупательская конъюнктура. Тем не менее, в пятерке самых плохо продаваемых кроссоверов произошли заметные изменения.
На самом деле, неудачники прошлого года никуда не делись — они так же плетутся в хвосте рейтингов продаж. Просто их немного оттеснили другие аутсайдеры, чьи результаты ранее выглядели. Так, избежали попадания в нашу пятерку и SsangYong Tivoli в своих обеих модификациях и Peugeot 2008. Но не надо думать, что они нежданно-негаданно порвали рынок и вылезли хотя бы в первую сотню. Нет, их позиции по-прежнему совсем рядом с теми машинами, которым не повезло оказаться в самом хвосте списка, отсортированного по снижению объемов продаж за первый квартал 2018 года.
Правда, фигурировавший ранее на последнем месте Haval H8 избежал общей участи, поскольку его поставки в Россию прекращены с минувшего декабря. Китайцы сделали правильный вывод из анализа динамики реализации этой модели в нашей стране.
Infiniti QX30
От почти одноименного хетчбэка Q30 автомобиль отличается сущими пустяками — полным приводом и увеличенным до 202 мм клиренсом. Именно это и дает право создателям QX30 величать его кроссовером, поскольку во всем остальном два автомобиля весьма схожи. Хотя машина и оседлала породистую немецкую платформу MFA, которую она делит с Mercedes-Benz GLA, на ее популярности сей примечательный факт никак не сказался. За три минувших месяца нового года было продано всего 7 экземпляров QX30, и это катастрофически мало для растущего рынка.
HTM Boliger
Раньше этот кроссовер от малоизвестной у нас китайской компании Hawtai Motor был пятым с конца, сейчас — уже вторым. После неудачного эксперимента Haval с внедрением на российский рынок так называемых «люксовых» моделей китайского автопрома, казалось бы, стоило задуматься. Ан нет, вот еще одни экспериментаторы нашлись. Ну и результат совершенно ожидаемый — за январь-март компании удалось пристроить всего 8 машин. И это можно считать достижением при отсутствии надежной дилерской сети и прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени — то есть, как раз там, где обитают потребители автомобилей класса люкс.
SsangYong Actyon
Постоянство — признак мастерства. Как Actyon занимал третью позицию с тыла, так до сих пор ее и занимает. В свое время напуганные кризисом корейцы поспешили вывести модель с нашего рынка, однако потом одумались и вернули ее назад. Казалось бы, она тут уже больше года — вполне достаточно времени, чтобы проявить себя во всей красе. Но никак не идут продажи у этого автомобиля, хотя он стал после смены поколений куда красивее. Пока компания смогла реализовать только 24 автомобиля. Правда, это некоторый прогресс по сравнению с 2017-м, когда за весь год было приобретено всего 49 штук.
Brilliance V5
Новичок в пятерке отстающих свалился сюда с шестого места, которое он занимал раньше. Усилиями дилеров компании в первом квартале было продано 27 автомобилей. По хорошему, китайцам стоило бы презентовать в прошлом году новое поколение, а не рестайлинговую версию — глядишь, и продажи пошли бы поживее. Ведь семь лет на рынке практически без изменений — это по нынешним меркам многовато. Дизайн, как говорится, устаревает. Не спасла и новая модификация 1.5Т с 143-сильным турбомотором и пятиступенчатым «автоматом», поступившая в шоу-румы в декабре.
Changan CS75
Если кому и простительно оказаться в числе самых отъхявленных неудачников, так это CS75. Дело в том, что его продажи в России стартовали только в декабре. Естественно, автомобилю сложно было набрать обороты за столь короткий срок. «Внедорожник на все случаи жизни», как обозвали его маркетологи, продается по цене от 1 211 660 рублей, а это для кроссовера из Поднебесной не так уж и мало. Впрочем, надо сделать важную оговорку — в числе модификаций у него числятся и полноприводные, что для китайского SUV большая редкость.