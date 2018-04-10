Какие проблемы ждут владельцев Hyundai Creta после 10 000 км пробега

Эксперты портала «АвтоВзгляд» несколько месяцев испытывали корейский кроссовер Hyundai Creta в различных условиях эксплуатации, пробежав немногим меньше 10 000 километров. Рассказываем, чем порадовал и чем огорчил самый продаваемый в России «паркетник».
Выяснить, с какими сюрпризами в ходе эксплуатации столкнутся обладатели популярного кроссовера Hyundai Creta, нам помогли специалисты независимого технического центра. Пожалуй, самым критичным из того, что отметили сервисмены, можно назвать быстро изнашиваемые тормозные механизмы.
Чего еще ждать от машины после 10 000 километров пробега — смотрите в нашем видео сюжете.
Выражаем благодарность за помощь в организации съемок компании «Ремонтиста» —умному поисковику правильных автосервисов.