Какие проблемы ждут владельцев Hyundai Creta после 10 000 км пробега

Выяснить, с какими сюрпризами в ходе эксплуатации столкнутся обладатели популярного кроссовера Hyundai Creta, нам помогли специалисты независимого технического центра. Пожалуй, самым критичным из того, что отметили сервисмены, можно назвать быстро изнашиваемые тормозные механизмы.

Чего еще ждать от машины после 10 000 километров пробега — смотрите в нашем видео сюжете.