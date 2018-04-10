Почему россияне активно пересаживаются на кроссоверы

По данным компании Ford, в период с 2014 по 2018 год российские дилеры реализовали по программе Trade In свыше 65 000 автомобилей. Большая часть из них (35%) пришлась на кроссовер Kuga — 22 444 машины. Второе место по популярности (25%) за седанами, хетчбэками и универсалами семейства Focus, которые разошлись тиражом в 16 060 единиц.

По правилам программы Trade In покупатель нового автомобиля должен отдать свое предыдущее транспортное средство дилеру. На протяжении последних четырех лет автосалоны «Форд» принимали самые разные машины, в числе которых оказались седан Ford Scorpio, масл-кар Mustang, пикапы серий F150 и F250 и даже четырехдверка Granada 1983 года выпуска.

Любопытно, что больше половины участников программы «Трейд Ин» от Ford (56%) — новые клиенты, которые прежде передвигались на машинах других марок. По данным пресс-службы, чаще всего они передавали дилерам автомобили американских и корейских брендов. На новенькие «Форды» россияне обменивали и отечественные модели. Правда, на их долю пришлось всего 7% от общего объема.