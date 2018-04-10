В России стартовали продажи нового кроссовера Volvo XC40

Российские дилеры Volvo приступили к приему заказов на новый кроссовер XC40. Приобрести автомобиль в базовой модификации со 150-сильным дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и системой переднего привода можно по цене от 2 160 000 рублей.
Премьера компактного кроссовера Volvo XC40 состоялась в сентябре минувшего года в Милане. Предполагалось, что российские продажи новинки начнутся ближе к лету, но шведы смогли решить все организационные вопросы чуть раньше. Официальные дилеры уже принимают заказы на модель — первые «живые» авто доберутся до своих владельцев в мае.
В нашей стране новейший Volvo XC40 продается в четырех модификациях с дизельными двигателями мощностью 150 и 190 л. с., а также бензиновыми моторами в 190 и 249 сил. Коробка передач — безальтернативно восьмиступенчатый «автомат». А вот привод — на выбор покупателя передний или полный.
Стоит отметить, что список оборудования XC40 включает в себя множество систем безопасности. Автомобили оснащены мониторингом рядности движения, камерой кругового обзора, системами автоматического торможения и предупреждения о транспортных средствах, проезжающих в поперечном направлении.
– С точки зрения технических решений XC40 — это признанная безопасность наряду с инновационными возможностями подключения и развлечения, уже зарекомендовавшими себя на моделях 90-й и 60-й серий, — сказал Майкл Мальмстен, президент Volvo Cars Russia.
Кроссовер с базовым 150-сильным дизельным двигателем шведы оценили в 2 160 000 рублей, с более мощным 190-сильным мотором — в 2 435 000. Бензиновая версия с агрегатом, генерирующим 190 л. с., обойдется покупателю как минимум в 2 325 000 целковых. А за самую дорогую модификацию с двигателем в 249 сил дилеры попросят уже не менее 2 720 000 рублей.