В России стартовали продажи нового кроссовера Volvo XC40

Премьера компактного кроссовера Volvo XC40 состоялась в сентябре минувшего года в Милане. Предполагалось, что российские продажи новинки начнутся ближе к лету, но шведы смогли решить все организационные вопросы чуть раньше. Официальные дилеры уже принимают заказы на модель — первые «живые» авто доберутся до своих владельцев в мае.

В нашей стране новейший Volvo XC40 продается в четырех модификациях с дизельными двигателями мощностью 150 и 190 л. с., а также бензиновыми моторами в 190 и 249 сил. Коробка передач — безальтернативно восьмиступенчатый «автомат». А вот привод — на выбор покупателя передний или полный.