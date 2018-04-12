FAW привезет в Россию два новых компактных кроссовера

Старейшая автомобилестроительная компания в КНР — FAW — продает по всему миру миллионы легковых и грузовых авто. Правда, в нашей стране дела у нее идут ни шатко ни валко. Подправить положение китайские товарищи решили, как выяснил портал «АвтоВзгляд», выводом на наш рынок сразу трех кроссоверов.
Михаил Ростарчук

Хотя если быть абсолютно точными, то на самом деле речь идет только о двух новинках. Третья машина — это обновленная версия кроссовера FAW Besturn X80, который китайцы привезут первым — уже в июне этого года. SUV будет продаваться у нас в трех комплектациях, при этом потенциальный покупатель сможет выбрать вариант с механической или автоматической трансмиссией. Автомобиль вооружен двигателем объемом 2 л мощностью в 142 лошадиные силы.

А в сентябре мы увидим абсолютно новый субкомпактный кроссовер FAW D60. И уже зимой — компактный кроссовер FAW Besturn X40. Никаких подробностей ни о рестайлинговом X80, ни о его «младших братьях» производитель не сообщает, обещая раскрыть карты только в момент российских презентаций моделей.

  • FAW D60.
  • FAW X40/

При этом FAW с гордостью сообщает, что усиливает свое присутствие в России, наращивая группировку дилеров — на сегодняшний день их у марки уже 50.

Напомним, что сейчас в этих дилерских центрах можно купить седан FAW Oley и дорестайлинговую версию FAW Besturn X80.

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12 апреля 2018
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