FAW привезет в Россию два новых компактных кроссовера

Хотя если быть абсолютно точными, то на самом деле речь идет только о двух новинках. Третья машина — это обновленная версия кроссовера FAW Besturn X80, который китайцы привезут первым — уже в июне этого года. SUV будет продаваться у нас в трех комплектациях, при этом потенциальный покупатель сможет выбрать вариант с механической или автоматической трансмиссией. Автомобиль вооружен двигателем объемом 2 л мощностью в 142 лошадиные силы.

А в сентябре мы увидим абсолютно новый субкомпактный кроссовер FAW D60. И уже зимой — компактный кроссовер FAW Besturn X40. Никаких подробностей ни о рестайлинговом X80, ни о его «младших братьях» производитель не сообщает, обещая раскрыть карты только в момент российских презентаций моделей.