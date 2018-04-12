Названы сроки начала производства нового кроссовера Tesla Model Y

По данным агентства Reuters, ссылающегося на собственные источники, Илон Макс приступил к поиску поставщиков компонентов для нового Model Y. Потенциальным партнерам он сообщил, что производство кроссовера наладят на заводе в калифорнийском Фримонте. Ориентировочные сроки запуска конвейера — ноябрь следующего года.

Как правило, автостроители заключают контракты с поставщиками примерно за 2 – 2,5 года до начала выпуска модели. Но это ведь Илон Маск — урезать до невозможности сроки и рисковать в его стиле. К примеру, в прошлом году с целью экономии времени и средств он намеренно пропустил этап тестовой сборки седана Model 3. Как результат — многочисленные жалобы и убытки.