Новый молодежный кроссовер Dongfeng ix5 представили официально

По габаритам новый Dongfeng ix5 схож с Dongfeng 580 — длина обеих машин равняется 4700 мм. Молодежный SUV можно опознать по оригинальному дизайну экстерьера. В частности, по ниспадающей крыше, массивной радиаторной решетке, видоизмененным фарам и стильным фонарям с декоративной перемычкой.

Куда больше изменений китайцы внесли в интерьер. На центральной консоли расположились два тачпада, посредством которых осуществляется управление системами авто. Нельзя не обратить внимание на цифровую приборную панель, спортивное рулевое колесо и крупный экран продвинутого мультимедиа-комплекса.

Любопытно, что способности информационно-развлекательной системы не ограничиваются синхронизацией со смартфонами: она оснащена функцией голосового управления. Водителю не нужно отвлекаться от дороги в попытке нащупать нужные клавиши, чтобы открыть окна, люк в крыше или включить обогрев сидений.