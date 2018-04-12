Новый молодежный кроссовер Dongfeng ix5 представили официально

В Китае презентовали новый купеобразный кроссовер для молодежи — Dongfeng ix5. И хотя новинку построили на базе модели Dongfeng 580, позаимствовав у нее и силовые агрегаты, внешне автомобили различаются кардинально.
По габаритам новый Dongfeng ix5 схож с Dongfeng 580 — длина обеих машин равняется 4700 мм. Молодежный SUV можно опознать по оригинальному дизайну экстерьера. В частности, по ниспадающей крыше, массивной радиаторной решетке, видоизмененным фарам и стильным фонарям с декоративной перемычкой.
Куда больше изменений китайцы внесли в интерьер. На центральной консоли расположились два тачпада, посредством которых осуществляется управление системами авто. Нельзя не обратить внимание на цифровую приборную панель, спортивное рулевое колесо и крупный экран продвинутого мультимедиа-комплекса.
Любопытно, что способности информационно-развлекательной системы не ограничиваются синхронизацией со смартфонами: она оснащена функцией голосового управления. Водителю не нужно отвлекаться от дороги в попытке нащупать нужные клавиши, чтобы открыть окна, люк в крыше или включить обогрев сидений.
Кроме «умной» мультимедийки в список оснащения Dongfeng ix5 входят камеры кругового обзора, мониторинг рядности движения, светодиодные фары, кожаная отделка салона и 18-дюймовые колесные диски. Правда, все эти опции, скорее всего, будут доступны лишь в самых дорогих комплектациях.
Под капотом новинки — как и у Dongfeng 580 — трудится 1,5-литровый турбодвигатель в 150 л. с. Менее мощный 139-сильный атмосферник, в моторной гамме не представлен. Dongfeng ix5 оснащается бесступенчатой трансмиссией и системой переднего привода — альтернативных вариантов нет.
Ожидается, что китайские дилеры приступят к приему заказов на новую модель ближе к концу нынешнего года. О планах автостроителя по выходу на другие рынки помимо внутреннего пока ничего не известно.