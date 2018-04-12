Опубликованы фотографии нового бюджетного кроссовера Skoda Kamiq

О том, что Skoda трудится над новым «бюджетным» кроссовером Kamiq, стало известно еще в прошлом году. И вот, наконец, чехи готовы представить свою новинку широкой публике. Увы, но россиянам этот автомобиль не достанется — он ориентирован исключительно на авторынок Поднебесной.

Если верить СМИ, ссылающимся на данные государственных ведомств Китая, Kamiq построен на модульной платформе MQB, известной нам по ряду моделей Skoda и Volkswagen. Длина кроссовера достигает 4390 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1593 мм, в то время как его колесная база составляет 2688 мм.