Опубликованы фотографии нового бюджетного кроссовера Skoda Kamiq

Премьера нового кроссовера Kamiq, который станет самым дешевым SUV в модельном ряду Skoda, состоится на Пекинском моторшоу 25 апреля. В преддверии публичной презентации в интернете появились фотографии экстерьера и интерьера новинки, а также некоторые технические подробности.
О том, что Skoda трудится над новым «бюджетным» кроссовером Kamiq, стало известно еще в прошлом году. И вот, наконец, чехи готовы представить свою новинку широкой публике. Увы, но россиянам этот автомобиль не достанется — он ориентирован исключительно на авторынок Поднебесной.
Если верить СМИ, ссылающимся на данные государственных ведомств Китая, Kamiq построен на модульной платформе MQB, известной нам по ряду моделей Skoda и Volkswagen. Длина кроссовера достигает 4390 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1593 мм, в то время как его колесная база составляет 2688 мм.
На сегодняшний день известно лишь об одном двигателе — 1,5-литровом атмосфернике мощностью 110 л. с. Для базовой модификации предусмотрена механическая коробка передач, для более дорогих — автоматическая. Впрочем, не исключено, что чехи укомплектуют «Камик» и «роботом» с двумя сцеплениями.
В список оборудования новинки должны войти шесть подушек безопасности, простенький однозонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, камера заднего вида, парктроник. И хотя автомобиль позиционируется как бюджетный, он порадует покупателей интерьером, отделанным экокожей, и люком с электроприводом в крыше.