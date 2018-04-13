Кроссовер-кабриолет Skoda Karoq покажут летом

Учащиеся высшего учебного заведения Skoda представляют свои проекты ежегодно. В 2016-м они презентовали стильное спорткупе Atero, построенное на базе пятидверного Rapid Spaceback. А в 2017-м — электрический багги Element. В этом году студенты решили спроектировать концептуальный кроссовер-кабриолет, за основу которого взяли модель Karoq.

Главная задача, которую поставили перед собой ребята на этот раз — разработать машину для молодежи. По их мнению, юных автомобилистов мог бы привлечь стильный кроссовер с открытым верхом. Ожидается, что они демонтируют у Karoq диван, «срежут» крышу и, соответственно, уберут ненужные двери.

Над проектом трудится двадцать учащихся Skoda Academy. Публичная премьера студенческой работы по традиции состоится в июне.