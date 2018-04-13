Mercedes-Maybach опубликовал видео с новым роскошным кроссовером

Судя по видеоролику, шоу-кар оборудован четырьмя раздельными креслами. Похоже, что при оформлении интерьера автомобиля штутгартцы использовали белую кожу. На кадрах также можно заметить декоративные вставки — деревянные и алюминиевые. Эмблемы марки, вероятно, выполнены из золота. Проглядываются и три сенсорных экрана, посредством которых будет осуществляться управление системами машины.

Технических подробностей о GLS от Mercedes-Maybach по-прежнему нет. Ожидается, что кроссовер сможет похватать огромным списком оборудования, в котором наверняка найдут место самые передовые системы. А учитывая помешательство автопроизводителей на «зеленых» машинах, можно предположить, что концепт вооружат мощной электрической установкой.