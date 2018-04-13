Mercedes-Maybach опубликовал видео с новым роскошным кроссовером

Еще в марте зарубежные СМИ сообщили о том, что Mercedes-Maybach готовит к премьере концептуальный кроссовер GLS, который кардинально отличается от обычного. Тогда же стала известна дата и место премьеры машины — 25 апреля, Пекинский автосалон. А как часто Mercedes-Maybach выпускает новые автомобили? Вот именно. Сомневаться в том, что на тизерах именно GLS, не приходится.
Компания Mercedes-Maybach опубликовала тизерное видео таинственного концепт-кара, премьера которого состоится 25 апреля в Пекине. Штутгартцы не стали раскрывать ни названия машины, ни каких-либо подробностей. Но можно смело предположить, что перед нами новая роскошная версия кроссовера GLS.
Судя по видеоролику, шоу-кар оборудован четырьмя раздельными креслами. Похоже, что при оформлении интерьера автомобиля штутгартцы использовали белую кожу. На кадрах также можно заметить декоративные вставки — деревянные и алюминиевые. Эмблемы марки, вероятно, выполнены из золота. Проглядываются и три сенсорных экрана, посредством которых будет осуществляться управление системами машины.
Технических подробностей о GLS от Mercedes-Maybach по-прежнему нет. Ожидается, что кроссовер сможет похватать огромным списком оборудования, в котором наверняка найдут место самые передовые системы. А учитывая помешательство автопроизводителей на «зеленых» машинах, можно предположить, что концепт вооружат мощной электрической установкой.
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